close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки грошей українці зберігають на рахунках у банках — ФГВФО

26.11.2025 15:00
Микола Деркач

Станом на 1 листопада 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 534,8 млрд грн, що на 19,4 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця. Зокрема сума коштів на рахунках вкладників у національній валюті перетнула позначку в трильйон гривень

Скільки грошей українці зберігають на рахунках у банках — ФГВФО

Фото: freepik.com

Про це йдеться у матеріалі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 листопада 2025 року:

  • вклади у національній валюті – 1 010,2 млрд грн (+12,2 млрд грн за жовтень 2025 року);
  • вклади в іноземній валюті – 524,6 млрд грн (+7,2 млрд грн за жовтень 2025 року).
Скільки грошей українці зберігають на рахунках у банках — ФГВФО

Фото: fg.gov.ua

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада 2025 року становила 3,1%, а в структурі суми вкладів – 11,5%. Сума їх вкладів становила 176,6 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 листопада 2025 року структура розподілу вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Скільки грошей українці зберігають на рахунках у банках — ФГВФО

Фото: fg.gov.ua

Читайте також: Чи надійно зберігати гроші в українських банках — відповідь ФГВФО

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Скільки грошей українці зберігають на рахунках у банках — ФГВФО

Фото: fg.gov.ua

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

Скільки грошей українці зберігають на рахунках у банках — ФГВФО

Фото: fg.gov.ua

Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Довідково. Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 листопада 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки українці витратили за допомогою безконтактних платежів — НБУ

НБУ може оновити порядок видачі ліцензії на здійснення готівкових операцій

Визнаний неплатоспроможним РВС Банк може уникнути ліквідації — ФГВФО

Рубрики: АналітикаБанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Чи варто очікувати зростання тарифів Укрпошти — Смілянський 26.11.2025

Чи варто очікувати зростання тарифів Укрпошти — Смілянський
Деякі українці зможуть отримати до 2 млн грн на купівлю житла 26.11.2025

Деякі українці зможуть отримати до 2 млн грн на купівлю житла
Скільки боргів за комуналку накопичили українці — Опендатабот 26.11.2025

Скільки боргів за комуналку накопичили українці — Опендатабот
НБУ представив нову пам’ятну монету 26.11.2025

НБУ представив нову пам’ятну монету
Деякі українці отримають зменшену пенсію у грудні: кого стосується 25.11.2025

Деякі українці отримають зменшену пенсію у грудні: кого стосується
Хто може докупити страховий стаж та як це зробити 24.11.2025

Хто може докупити страховий стаж та як це зробити
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

 Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу
ТОП статей 21.11.2025

Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу
Останні новини
Сьогодні  20:20

Світова економіка наближається до масштабної рецесії — економіст

 Сьогодні  19:40

НБУ заборонив декільком небанкам надавати фінансові послуги

 Сьогодні  19:00

Потужні магнітні бурі знову накрили Землю: Кр-індекс досяг 7 балів

 Сьогодні  18:20

Mastercard запускає ексклюзивні дизайни та привілеї для власників карток

 Сьогодні  17:40

Чи варто очікувати зростання тарифів Укрпошти — Смілянський

 Сьогодні  17:00

НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії

 Сьогодні  16:20

BlackRock продає більше Біткоїна попри відновлення крипторинку

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.