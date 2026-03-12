Деякі українці отримають по 1500 грн та кешбек на пальне

12.03.2026 16:10
Микола Деркач

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск нових програм підтримки для громадян у квітні. Пенсіонери та отримувачі соціальних виплат автоматично отримають доплату у розмірі 1500 грн, а власники автомобілів зможуть частково відшкодувати витрати на пальне

Фото: freepik.com

Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram.

«Домовилися з Премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем і міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним підготувати кілька програм підтримки для українців», — написав Володимир Зеленський.

Зокрема, Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і тих груп нашого суспільства, які отримують соціальну допомогу.

Таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, її обсяг становитиме 1500 гривень. Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна.

Читайте також: Деякі українці можуть не платити за розподіл газу

Також Президент пояснив, що Міністерства економіки та енергетики України мають підготувати також програму підтримки для тих наших людей, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок.

«Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне. Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству», — зазначив Зеленський у повідомленні.

Раніше ми також писали, що на початок березня громадяни України вже подали понад 46 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Загалом задекларовано 32,4 млрд грн доходів, отриманих у 2025 році.

За результатами декларування громадяни визначили до сплати 716 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Це майже на 200 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні

НБУ оновить правила інкасації та перевезення валютних цінностей банків

НБУ оштрафував «Акцент-Банк»: причина

Новини по темі
Які виплати й освіту отримують українці з дітьми в ЄС 14.03.2026

Які виплати й освіту отримують українці з дітьми в ЄС
У березні частині українців перерахують субсидії — хто потрапить під перегляд 13.03.2026

У березні частині українців перерахують субсидії — хто потрапить під перегляд
Рада може обмежити банківську таємницю — законопроєкт 13.03.2026

Рада може обмежити банківську таємницю — законопроєкт
Скільки податку на землю сплатили українці у 2026 13.03.2026

Скільки податку на землю сплатили українці у 2026
Уряд продовжив та розширив програму «Енергопідтримка ФОП» 13.03.2026

Уряд продовжив та розширив програму «Енергопідтримка ФОП»
Як бізнесу залучити гроші та отримати підтримку: огляд доступних програм 12.03.2026

Як бізнесу залучити гроші та отримати підтримку: огляд доступних програм
Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
Останні новини
Сьогодні  14:30

Стейблкоїни стали «грошима в шухляді», що шкодить крипторинку

 Сьогодні  13:00

НБУ та Mastercard оголосили про співпрацю у сфері кібербезпеки

 Сьогодні  10:00

Названо найбільшого власника XRP-ETF

 13.03.2026  18:20

Google оновлює Maps: ШІ-пошук місць і нова 3D-навігація

 13.03.2026  16:50

Яким має бути здоровий ринок мікрокредитування в Україні — інтерв’ю з СЕО Moneyveo Сергієм Сінченком

 13.03.2026  16:00

Рада може обмежити банківську таємницю — законопроєкт

 13.03.2026  15:41

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

