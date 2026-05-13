У скільки обходиться Україні день війни — Сибіга

13.05.2026 16:50
Ольга Деркач

Один день повномасштабної війни коштує Україні близько $450 млн

Фото: pixabay.com, freepik.com

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час міжнародної безпекової конференції PISM Strategic Ark Conference, пише «Новини.Live».

За словами очільника МЗС, мова йде не лише про фінансові витрати держави на оборону, підтримку економіки та відновлення інфраструктури. Найвищою ціною, яку платить Україна, залишаються людські життя.

«Крім того, ми платимо кров’ю своїх солдатів і це надто висока ціна», — наголосив Сибіга.

Міністр зазначив, що 2026 рік може стати вирішальним для досягнення миру, однак без активної участі Сполучених Штатів цей процес виглядає малоймовірним. Він підкреслив, що Україні потрібна не лише дипломатична підтримка Вашингтона, а й посилення тиску на росію.

«Я не вірю, або це нереалістично досягти справжнього процесу завершення наших мирних зусиль без американської сторони. Це неможливо. Нам потрібна їхня участь, але паралельно потрібен їхній вплив і тиск на росію», — заявив глава МЗС.

Заява Сибіги пролунала на тлі триваючих дискусій серед західних партнерів щодо подальшої військової та фінансової підтримки України. Витрати на війну залишаються колосальними як для українського бюджету, так і для міжнародних донорів, які фінансують частину критичних потреб держави.

Якщо оцінювати озвучену суму у масштабах року, то витрати можуть перевищувати $164 млрд. Значна частина цих коштів спрямовується на оборонний сектор, закупівлю озброєння, виплати військовим, ремонт техніки, захист енергетичної інфраструктури та підтримку роботи державних інституцій.

Водночас Україна продовжує залежати від міжнародної фінансової допомоги. Європейський Союз, США, МВФ та інші партнери регулярно виділяють пакети підтримки для покриття дефіциту бюджету та забезпечення стабільності економіки в умовах війни.

Окремо Сибіга акцентував увагу на необхідності посилення санкційного тиску на росію. За його словами, лише поєднання військової допомоги Україні, економічного тиску на кремль та дипломатичної підтримки може наблизити завершення війни.

