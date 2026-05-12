Гетманцев висловився про трудових мігрантів в Україні

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що виступає проти наповнення українського ринку праці трудовими мігрантами. За його словами, держава повинна спершу максимально залучити власний трудовий ресурс, а вже потім говорити про імпорт робочої сили

Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.

«Я категорично проти наповнення нашого ринку праці за рахунок мігрантів», — заявив Гетманцев.

Водночас він визнав, що Україна вже стикається з гострим дефіцитом кадрів через війну, демографічну кризу та масовий виїзд громадян за кордон. За оцінками політика, проблема нестачі працівників лише посилюватиметься після завершення війни.

На думку Гетманцева, перед тим як відкривати ринок для великої кількості іноземних працівників, Україні потрібно активніше залучати до роботи власне населення. Йдеться, зокрема, про людей старшого віку, ветеранів, жінок та людей з інвалідністю.

«Ми маємо використати той потенціал, який у нас є всередині країни», — наголосив він.

Окремо депутат звернув увагу на необхідність створення стимулів для роботодавців, які готові наймати людей віком 60+. За його словами, для цього можуть запровадити спеціальні податкові механізми та програми підтримки.

Гетманцев також підкреслив, що Україні необхідно створювати умови для повернення громадян, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни. Саме це, на його думку, має стати одним із ключових пріоритетів державної політики у найближчі роки.

Крім теми ринку праці, в інтерв’ю він торкнувся економіки, податків та пенсійної системи. Зокрема, Гетманцев заявив, що до завершення воєнного стану влада не планує змінювати умови спрощеної системи оподаткування для ФОПів.

Також він наголосив на потребі детінізації економіки та розвитку внутрішнього виробництва, оскільки після війни Україні доведеться конкурувати не лише за інвестиції, а й за людей.

