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Коли можна розраховувати на пенсію у 30 тис. грн в Україні

05.06.2026 19:00
Микола Деркач

Розмір майбутньої пенсії в Україні залежить насамперед від офіційної зарплати та страхового стажу. За розрахунками Пенсійного фонду України, для пенсії на рівні близько 30 тис. грн необхідно отримувати значно вищу за середню зарплату протягом багатьох років. Водночас навіть високі доходи не гарантують виплату такої суми через встановлені законодавством обмеження

Коли можна розраховувати на пенсію у 30 тис. грн в Україні

Фото: unsplash.com

Від чого залежить розмір пенсії

У Пенсійному фонді нагадують, що пенсія за віком розраховується індивідуально для кожного громадянина. Основними факторами є офіційна заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески, та тривалість страхового стажу.

Неофіційні доходи або зарплата «в конверті» під час розрахунку не враховуються, тому вони не впливають на майбутні пенсійні виплати.

Яка зарплата потрібна для пенсії у 29-30 тис. грн

Якщо людина має 25 років страхового стажу, то для пенсії близько 29 тис. грн її офіційна зарплата повинна становити приблизно 116 тис. грн на місяць.

За стажу 35 років вимоги до доходу нижчі. У такому випадку для пенсії близько 29 тис. грн необхідно отримувати орієнтовно 83 тис. грн щомісяця.

Для пенсії на рівні 30 тис. грн за наявності 35 років страхового стажу офіційна зарплата має становити близько 85 714 грн на місяць.

Чому отримати таку пенсію на практиці складно

Навіть якщо розрахунок за формулою дає результат понад 29-30 тис. грн, фактична виплата може бути меншою. У 2026 році максимальний розмір пенсії в Україні обмежений сумою 25 950 грн.

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Тому громадяни з високими доходами можуть мати право на більшу пенсію за формулою, однак отримуватимуть не більше встановленого законом максимуму, якщо не належать до окремих категорій із додатковими надбавками.

Які доплати передбачені пенсіонерам

Пенсійне законодавство також передбачає різні доплати та перерахунки. Зокрема, підвищення виплат можуть отримати працюючі пенсіонери та громадяни віком від 70 років.

Окремі надбавки передбачені для осіб із особливими заслугами перед державою. Зокрема, Герої України, Герої Соціалістичної Праці та повні кавалери ордена Трудової Слави мають право на додаткові виплати відповідно до законодавства.

Таким чином, для пенсії понад 25 тис. грн необхідні багаторічний страховий стаж та офіційна зарплата, яка суттєво перевищує середній рівень по країні. Однак чинне обмеження максимальної пенсії фактично знижує можливі виплати навіть для громадян із високими доходами.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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