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Пенсія за 10 років стажу: які виплати передбачені у 2026

04.06.2026 17:30
Микола Деркач

Не всі українці можуть накопичити необхідний страховий стаж для виходу на пенсію. Якщо людина має лише 10 років офіційної роботи, розраховувати на стандартну пенсію за віком вона не зможе. Водночас держава передбачає інші види підтримки.

Пенсія за 10 років стажу: які виплати передбачені у 2026

Фото: magnific.com

Які вимоги до стажу діятимуть у 2026 році

У 2026 році для виходу на пенсію за віком необхідно мати:

  • 33 роки страхового стажу — для виходу у 60 років;
  • 23 роки стажу — для виходу у 63 роки;
  • не менше 15 років стажу — для виходу у 65 років.

Пенсійна реформа продовжується, тому вимоги поступово зростатимуть. Уже у 2027 році для виходу на пенсію у 60 років знадобиться 34 роки стажу, а у 63 роки — щонайменше 24 роки. У 2028 році ці показники збільшаться до 35 та 25 років відповідно.

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Що буде, якщо стаж становить лише 10 років

Навіть після досягнення 65-річного віку людина з 10 роками страхового стажу не матиме права на пенсію за віком, оскільки законодавство вимагає щонайменше 15 років стажу.

У такому випадку можна оформити державну соціальну допомогу. У 2026 році її розмір становить 2 595 грн. Для призначення виплати необхідно звернутися до органів соціального захисту населення.

Чи можна докупити відсутній стаж

Українці мають можливість добровільно сплачувати внески та збільшувати страховий стаж. Якщо людина має 10 років стажу, їй потрібно набути ще 5 років, щоб отримати право на пенсію у 65 років.

Водночас за придбання стажу за минулі періоди доведеться сплачувати внески за подвійною ставкою. Так, якщо мінімальний страховий внесок у 2026 році становить 1 902,34 грн на місяць, то за кожен місяць стажу «заднім числом» потрібно буде сплатити 3 804,68 грн.

Для оформлення добровільної участі в системі пенсійного страхування необхідно звернутися до територіального органу Державної податкової служби та подати заяву, документ, що посвідчує особу, витяг з персоніфікованого обліку за формою ОК-5, а також трудову книжку за наявності.

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За матеріалами napensii.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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