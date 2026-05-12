Хто з українців має право на соціальну пенсію

12.05.2026 14:10
Ольга Деркач

Українці, які не мають достатнього трудового стажу або взагалі ніколи офіційно не працювали, можуть претендувати не на класичну пенсію, а на спеціальну соціальну виплату від держави. Таку допомогу призначає Пенсійний фонд України, а її розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Наразі сума перевищує 2,5 тис. грн

Що відомо про соціальну пенсію

В Україні ключовою умовою для отримання пенсії за віком залишається наявність страхового стажу. Саме від кількості офіційно відпрацьованих років залежить, коли людина зможе вийти на пенсію та отримувати регулярні виплати.

Починаючи з 1 січня 2026 року, для оформлення пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо людина не накопичила необхідний обсяг стажу, право на вихід на пенсію переноситься на пізніший вік.

Так, українці, які мають від 23 років страхового стажу, можуть оформити пенсію у 63 роки. Водночас для виходу на пенсію у 65 років достатньо щонайменше 15 років офіційного трудового стажу.

Однак є випадки, коли людина офіційно працювала менше 15 років або взагалі не мала офіційного працевлаштування. У такій ситуації претендувати на стандартну пенсію неможливо, оскільки головна умова для її призначення — наявність необхідного стажу — не виконана.

Для таких громадян держава передбачила інший механізм підтримки. Йдеться про соціальну пенсію, яку виплачують людям, що не змогли накопичити достатню кількість трудового стажу.

Розмір цієї допомоги залежить від встановленого прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році він становить 2 595 грн, відповідно саме таку суму отримують одержувачі соціальної пенсії.

Для порівняння, у 2016 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб був на рівні 1 247 грн. Таким чином, за останнє десятиліття розмір виплати фактично зріс удвічі.

Попри це, таку допомогу складно назвати повноцінною пенсією, адже її основне призначення — мінімальна соціальна підтримка людей, які залишилися без права на стандартні пенсійні виплати.

Також варто враховувати, що право на соціальну пенсію мають лише громадяни віком від 65 років, які не працюють та не отримують інших державних виплат або видів соціального забезпечення.

