Як військовим та ветеранам отримати пільги на комунальні послуги

Піклуватися про ветеранів держава продовжує і після служби. В Україні для Захисників передбачені знижки на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП)

Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, передає ІА «Ре-Інформ».

Кожен Захисник чи Захисниця та члени їхніх родин можуть отримати від держави підтримку, зокрема, пільги на оплату ЖКП. Ними можуть скористатись військові та ветерани.

Пільгові послуги

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподіл природного газу, електричної енергії, постачання гарячої води, теплової енергії для опалення;

централізоване водопостачання, централізоване водовідведення;

вивезення сміття;

придбання твердого палива і скрапленого газу.

Хто може отримати знижку

учасники бойових дій – 75% знижки на оплату ЖКП в межах встановлених норм;

учасники війни – 50% знижки в межах встановлених норм;

особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки в межах встановлених норм;

члени сімей загиблих – 50% знижки в межах встановлених норм;

особи, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби – 50% знижки в межах встановлених норм;

батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, – 50% знижки в межах встановлених норм;

Як оформити пільги

звернутися до органу Пенсійного Фонду;

подати заяву про надання пільг на оплату ЖКП, придбання твердого палива і скрапленого газу особисто в будь-якому з сервісних центрів ПФУ;

подати заявку можна, надіславши її поштою.

Також заяви з необхідними документами та відомостями приймаються

у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад відповідних громад або військових адміністрацій;

у ЦНАПах.

Можлива подача заявки онлайн

через вебпортал електронних послуг ПФУ

електронних послуг ПФУ (тоді на порталі необхідно авторизуватися за допомогою електронного підпису, в розділі «Всі послуги» обрати – «Заява на житлову субсидію чи пільгу». І далі заповнити запропоновані форми). Детальний алгоритм – за . або через мобільний додаток ПФУ.

Документи для оформлення

Паспорт Документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД) Обліковий номер реєстраційної картки платника податків. У заяві також зазначаються реквізити організацій, що надають послуги, особові рахунки в них.

Важливо: якщо військовослужбовець, який має відповідний статус, перебуває на фронті, чи в госпіталі, чи з якихось інших причин не має можливості особисто подати заяву, за нього це можуть зробити члени родини, на яких поширюється пільга. Наприклад, непрацездатні батько чи мати, чоловік або дружина. Для цього потрібно буде додати документ, який підтверджує родинний зв’язок. Це може бути свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження тощо.

Розгляд заяви

Заяву Пенсійний фонд розгляне протягом 10 днів, і протягом 3-х днів – обов’язково повідомить про прийняте рішення.

Як надається послуга

Пільги на оплату ЖКП надаються у грошовій формі.

Щомісяця потрібно самостійно сплачувати повну вартість. А ПФУ виплачуватиме суму пільги, перераховуючи її на банківський рахунок, відкритий в уповноваженому банку, або через відділення АТ «Укрпошта».

Спосіб виплати зазначається у заяві.

Пільги

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

Для сімей учасників бойових дій, учасників війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю);

