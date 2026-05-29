Деякі українці можуть отримати 10 тис. грн допомоги

Українці можуть претендувати на нову грошову підтримку в розмірі понад 10 тис. грн. Виплати надаються в межах програм міжнародної та соціальної допомоги, однак доступні лише для окремих категорій громадян і не в усіх регіонах країни

Червоний Хрест відкрив доступ до нових програм підтримки

Український Червоний Хрест продовжує реалізовувати програми фінансової допомоги для населення, яке постраждало від наслідків війни. У деяких випадках сума виплат перевищує 10 тис. грн на одну особу.

Наразі такі ініціативи працюють у дев’яти областях, які залишаються серед найбільш уражених через бойові дії та гуманітарні виклики. Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Одеську, Сумську, Харківську та Чернігівську області.

Для мешканців цих регіонів доступні різні формати підтримки: допомога на повсякденні потреби, відновлення пошкодженого житла, а також забезпечення засобами для ведення господарства та отримання доходу.

Який розмір виплат передбачено

Обсяг фінансової допомоги визначається умовами конкретної програми та статусом заявника. Частина одержувачів може розраховувати на виплати, що перевищують 10 тис. грн.

Отримані кошти дозволяється використовувати для купівлі продуктів харчування, медикаментів, оплати комунальних послуг або ремонту майна, пошкодженого внаслідок війни.

Окремі проєкти також спрямовані на підтримку людей, які втратили роботу чи інше джерело заробітку через бойові дії, а також внутрішньо переміщених осіб.

Які пільги доступні пенсіонерам

Крім адресної грошової допомоги, частина пенсіонерів може скористатися державними пільгами, які допомагають зменшити щомісячні витрати.

Зокрема, окремим категоріям літніх громадян компенсують 100% вартості житлово-комунальних послуг. Також пільга поширюється на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Таку підтримку насамперед отримують пенсіонери, які працювали в сільській місцевості та після виходу на пенсію продовжують проживати в селі.

Крім цього, для пенсіонерів передбачено низку інших соціальних гарантій:

безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті;

податкові пільги в окремих випадках;

безоплатну правову допомогу;

звільнення від сплати земельного податку в межах визначених норм;

житлові субсидії для часткової компенсації комунальних витрат.

Таким чином, державна підтримка для частини українських пенсіонерів охоплює не лише пенсійні виплати, а й додаткові механізми, які дозволяють знизити фінансове навантаження на сімейний бюджет.

Джерело: 24 Канал.