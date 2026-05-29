close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі українці можуть отримати 10 тис. грн допомоги

29.05.2026 18:10
Ольга Деркач

Українці можуть претендувати на нову грошову підтримку в розмірі понад 10 тис. грн. Виплати надаються в межах програм міжнародної та соціальної допомоги, однак доступні лише для окремих категорій громадян і не в усіх регіонах країни

Деякі українці можуть отримати 10 тис. грн допомоги

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Червоний Хрест відкрив доступ до нових програм підтримки

Український Червоний Хрест продовжує реалізовувати програми фінансової допомоги для населення, яке постраждало від наслідків війни. У деяких випадках сума виплат перевищує 10 тис. грн на одну особу.

Наразі такі ініціативи працюють у дев’яти областях, які залишаються серед найбільш уражених через бойові дії та гуманітарні виклики. Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Одеську, Сумську, Харківську та Чернігівську області.

Для мешканців цих регіонів доступні різні формати підтримки: допомога на повсякденні потреби, відновлення пошкодженого житла, а також забезпечення засобами для ведення господарства та отримання доходу.

Який розмір виплат передбачено

Обсяг фінансової допомоги визначається умовами конкретної програми та статусом заявника. Частина одержувачів може розраховувати на виплати, що перевищують 10 тис. грн.

Отримані кошти дозволяється використовувати для купівлі продуктів харчування, медикаментів, оплати комунальних послуг або ремонту майна, пошкодженого внаслідок війни.

Читайте також: Польща взялася за податки українців: кому загрожують борги

Окремі проєкти також спрямовані на підтримку людей, які втратили роботу чи інше джерело заробітку через бойові дії, а також внутрішньо переміщених осіб.

Які пільги доступні пенсіонерам

Крім адресної грошової допомоги, частина пенсіонерів може скористатися державними пільгами, які допомагають зменшити щомісячні витрати.

Зокрема, окремим категоріям літніх громадян компенсують 100% вартості житлово-комунальних послуг. Також пільга поширюється на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Таку підтримку насамперед отримують пенсіонери, які працювали в сільській місцевості та після виходу на пенсію продовжують проживати в селі.

Крім цього, для пенсіонерів передбачено низку інших соціальних гарантій:

  • безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті;
  • податкові пільги в окремих випадках;
  • безоплатну правову допомогу;
  • звільнення від сплати земельного податку в межах визначених норм;
  • житлові субсидії для часткової компенсації комунальних витрат.

Таким чином, державна підтримка для частини українських пенсіонерів охоплює не лише пенсійні виплати, а й додаткові механізми, які дозволяють знизити фінансове навантаження на сімейний бюджет.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі українці можуть вийти на пенсію у 50: хто має право

Програму єЯсла можуть розширити

Чи можна одночасно отримувати субсидію і пільгу

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету 29.05.2026

НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету
PlayCity оштрафував оператора онлайн-казино на ₴4,3 млн 29.05.2026

PlayCity оштрафував оператора онлайн-казино на ₴4,3 млн
Польща взялася за податки українців: кому загрожують борги 29.05.2026

Польща взялася за податки українців: кому загрожують борги
Скільки заробляють українські АЗС на бензині та дизелі 29.05.2026

Скільки заробляють українські АЗС на бензині та дизелі
Деякі українці можуть вийти на пенсію у 50: хто має право 28.05.2026

Деякі українці можуть вийти на пенсію у 50: хто має право
Хто в Україні заробляє найбільше: топ-10 посад 27.05.2026

Хто в Україні заробляє найбільше: топ-10 посад

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

 Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

Останні новини
Сьогодні  17:30

Вчені заявили про несподівану загрозу від супутників

 Сьогодні  16:50

НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету

 Сьогодні  16:10

Біткоїн вибув з десятки найбільших активів світу

 Сьогодні  15:30

Директор з інновацій залишає NovaPay

 Сьогодні  14:10

PlayCity оштрафував оператора онлайн-казино на ₴4,3 млн

 Сьогодні  13:30

Вчені перетворюють ядерні відходи на батареї, що працюватимуть сотні років

 Сьогодні  12:40

ДПС запустила новий сервіс для бізнесу

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.