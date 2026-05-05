Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ

05.05.2026 17:10
Микола Деркач

В українській банківській системі налічується 246 415 вкладників, які мають на рахунках більше ніж 1 млн грн. Сукупно ця категорія клієнтів зберігає сотні мільярдів гривень

Про це свідчать дані наглядової статистики НБУ, передає «Комерсант Український».

Найбільша частка таких клієнтів припадає на сегмент із заощадженнями від 1 до 2 млн грн — понад 152 тис. осіб. Водночас найбільший обсяг коштів сконцентрований у групі з депозитами понад 5 млн грн, яка формує основний фінансовий ресурс банківської системи.

Загалом розподіл виглядає нерівномірним: чим менше вкладників у категорії, тим більший середній обсяг їхніх коштів.

Де зосереджені мільйонні депозити

Лідером за кількістю вкладників із понад 1 млн грн залишається ПриватБанк — майже 94 тис. клієнтів із сукупними заощадженнями понад $209 млрд грн.

Далі йдуть Ощадбанк і Універсал Банк, які також акумулюють значні обсяги коштів населення. У топ-10 входять як державні установи, так і банки з іноземним капіталом — зокрема Райффайзен Банк та УкрСиббанк.

Це свідчить про те, що великі заощадження українці розподіляють між різними типами банків, але найбільша довіра зберігається до державних гравців.

Що означає ця тенденція

Попри війну та економічну невизначеність, українці продовжують активно тримати кошти в банках.

При цьому структура заощаджень показує високу концентрацію: відносно невелика група заможних клієнтів формує значну частину депозитної бази.

Це підсилює роль великих вкладників у стабільності банківської системи та ліквідності фінансового сектору.

