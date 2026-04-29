Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за березень 2026 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в березні 2026 року зменшилася на дві установи – до 759. Кількість банків, що мають ліцензію, залишилася без змін – 60

За ініціативою заявника анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям, ще двом ліцензії анулювали примусово. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

Із реєстрів виключено п’ять небанківських фінансових установ. Зокрема, за ініціативою заявника виключено одного страхового брокера. Примусово з реєстрів виключено чотири фінансові компанії. Також до реєстрів включені троє страхових брокерів.

Станом на 1 квітня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало 399 фінансових компаній (було 403), 47 страховиків non-life (кількість не змінилася), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 100 ломбардів (кількість не змінилася), 81 кредитна спілка (кількість не змінилася), один лізингодавець (кількість не змінилася), 47 страхових брокерів (було 45) та 73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп (15) не змінилася, кількість небанківських фінансових груп у березні зменшилася на одну (39).

На платіжному ринку діє 13 платіжних систем (було 14), створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Читайте також: Як працює фінмоніторинг і чому банки блокують рахунки українців

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ (кількість не змінилася), 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк – емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 69 комерційних агентів (кількість не змінилася), 32 технологічні оператори платіжних послуг (кількість не змінилася) та чотири надавачі нефінансових платіжних послуг. Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

Упродовж березня до Національного банку надійшло 228 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 137, страховиків – 38, кредитних спілок і колекторських компаній – 17, банків – 36.

Нагадаємо, що кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому 2026 року зменшилася на вісім установ — до 761. Кількість банків, що мають ліцензію, у лютому — 60.

Кого та на скільки НБУ оштрафував у березні 2026 року

Нацбанк у березні 2026 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, оштрафував два банки і 16 небанківські фінансові установи.

Нагадаємо, що у лютому регулятор оштрафував один банк і чотири небанківські фінансові установи.

Протягом січня 2026 року Нацбанк не застосував заходи впливу у вигляді штрафів до банків та оштрафував лише три небанківські фінансові компанії.

Протягом грудня 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до п’яти банків та 11 небанківських фінансових компаній.

У листопаді 2025 року — до двох банків та п’яти небанківських фінансових компаній. У жовтні — до семи банків та шести небанківських фінансових компаній.

У вересні Нацбанк оштрафував три банки та 10 небанківських фінансових компаній. У серпні — один банк та дві небанківські фінансові компаній.

У липні 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до одного банку та дев’яти небанківських фінансових компаній. Також у червні регулятор оштрафував два банки та дев’ять небанківських фінкомпаній.

Читайте популярне: Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України

Штрафи, застосовані НБУ до банків у березні 2026 року

АТ «Креді Агріколь Банк» — штраф у розмірі 300 000 грн за порушення вимог:

п. 21 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ — невиконання рішення СУО про зупинення видаткових операцій;

п. 7 дод. 12 до Положення НБУ № 65 — припинення договору рахунку за наявності зупинених коштів.

АТ «Акцент-Банк» — 51 тис. грн — за порушення вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), встановлених статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування».

Штрафи, застосовані НБУ до небанківських фінансових установ у березні 2026 року

ТОВ «Смартівей Юкрейн» — штраф у розмірі 11 641 600 грн за різні порушення, зокрема, окремих вимог Закону України «Про споживче кредитування», ЗУ «Про фінансові послуги та фінансові компанії», ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій тощо.

Компанія отримала і письмове застереження.

Наприкінці березня регулятор також застосував заходи впливу до:

АТ «Страхова Компанія «ББС Іншуранс» – штраф 2 507 630 грн ;

– штраф ; ПРАТ «Українська Пожежно-Страхова Компанія» – штраф 2 654 629 грн.

Заходи впливу до страховиків застосовано за порушення вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).

Зазначені страховики не забезпечили створення та належного функціонування комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю, зокрема в частині запровадження та виконання заходів з контролю щодо процесів укладання договорів страхування та перестрахування на всіх організаційних рівнях.

ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» — штраф 1 000 000 грн за порушення пункту 33 розділу IV Положення НБУ № 1 щодо заборони відмовляти клієнту в обміні іноземної валюти, справжність якої підтверджена належним чином

ТОВ «ФК «Герц» — штраф 612 000 грн за порушення вимог:

порушення вимог щодо застосування ризик-орієнтованого підходу;

порушення вимог щодо розробки та впровадження внутрішніх документів і процедур ПВК/ФТ;

порушення вимог щодо належної перевірки клієнтів;

порушення вимог щодо подання інформації та документів на запити НБУ;

порушення вимог щодо зберігання документів та інформації клієнтів.

ТОВ «ФК «Тайгер Інвест» — штраф 400 000 грн за порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій щодо видачі готівкової іноземної валюти разом із розрахунковими документами РРО та порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій щодо видачі розрахункового документа РРО під час приймання/видачі готівкової іноземної валюти.

Цікаве по темі: НБУ запровадить тарифи на послуги BankID

ПРАТ СК «Велес» — штраф 259 410 грн — за порушення вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до НБУ, затверджених постановою Правління Нацбанку від 25 листопада 2021 року № 123 (зі змінами).

ПРАТ «УТСК» — штраф 259 410 грн — за порушення вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Нацбанку, затверджених постановою Правління НБУ від 25 листопада 2021 року № 123 (зі змінами).

Також регулятор застосував ряд обмежень на окремі види операцій.

ПРАТ «СК «Бусін» — штраф 259 410 грн — за подання до НБУ регуляторної звітності, яка містить недостовірні дані. Це є порушенням Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінпослуг до Нацбанку, затверджених постановою Правління НБУ від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

АТ «Укрпошта» — штраф 255 000 грн — за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у зв’язку з неподанням товариством до НБУ інформації / документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених Національним банком вимог у встановлені строки.

Також компанія отримала письмове застереження.

10 березня регулятор застосував заходи впливу відразу до декількох компаній:

ПРАТ «СК «Аско ДС» ;

; ПРАТ «Страхові Гарантії України» ;

; ПРАТ «СК «Колоннейд Україна» ;

; ПРАТ «СК «Сузір’я».

Захід впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 129 705 грн до кожного зі страховиків застосовано за подання до Нацбанку регуляторної звітності, яка містить недостовірні дані. Це є порушенням Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінпослуг до НБУ, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

ПрАТ «УФГ» — штраф 85 000 грн за невиявлення, нереєстрацію та неповідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінмоніторингую

ТОВ «УПР» — штраф у розмірі 1 700 грн за неподання вчасної відповіді НБУ щодо усунення порушень у сфері ПВК/ФТ.

Хто втратив ліцензії у березні 2026 року

Цього місяця за ініціативою заявника анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям, ще двом ліцензії анулювали примусово. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

Так, 11 березня регулятор ухвалив рішення відкликати ліцензії (на підставі їх власних заяв) з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

ТОВ «Фінансова Компанія «Аміда» – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг.

– надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг. ТОВ «Кліринг Фінанс» – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Обидві компанії виключені з Державного реєстру фінансових установ.

16 березня НБУ відкликав (примусово) у ТОВ «ФК «Асап» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання такої фінансової послуги, як факторинг.

Підставою для ухвалення рішення стало те, що в день проведення позапланової інспекційної перевірки Національний банк встановив факт відсутності ТОВ «ФК «Асап» за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

24 березня Національний банк застосував до ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит, а також ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, оскільки раніше ділова репутація цієї установи була визнана небездоганною.

Цікаве по темі: Як змінилися міжнародні резерви України — НБУ

Нагадаємо, що у лютому за ініціативою заявника анульовано ліцензії п’ятьом установам: трьом фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам. Примусово анульовано ліцензію одній кредитній спілці. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

У січні за ініціативою заявника анульовано ліцензії чотирьом установам: трьом фінансовим компаніям та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії одній фінансовій компанії та ломбарду. Також Національний банк зупинив / обмежив дію ліцензії кредитній спілці та змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одному ризиковому страховику.

У грудні за ініціативою заявника анульовано ліцензії трьом установам: фінансовій компанії, ломбарду та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ризиковому страховику. Також Національний банк відмовив у видачі ліцензій двом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії кредитній спілці.

У жовтні за ініціативою заявника Національний банк України анулював ліцензії чотирьом установам: двом фінансовим компаніям, ломбарду та ризиковому страховику. Примусово було анульовано ліцензії фінансовій компанії та ломбарду.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Бізнес вивів з банків 110 млрд грн: ліквідність різко просіла

Українці все частіше беруть кредити — дослідження НБУ

Скільки коштуватиме долар у травні: прогноз