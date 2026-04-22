Скільки коштуватиме долар у травні: прогноз

У травні валютний ринок України формуватиметься під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Ключову роль і надалі відіграватиме Національний банк, тоді як глобальні ризики — зокрема ситуація на Близькому Сході та динаміка цін на нафту — визначатимуть загальний фон

Про це йдеться у матеріалі Факти ICTV.

Як пояснив віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов, ринок залишатиметься відносно контрольованим завдяки режиму керованої гнучкості. Це означає, що коливання курсу можливі, але різких стрибків очікувати не варто. Стабільність підтримуватимуть валютні інтервенції НБУ, обсяг яких може сягати до $800 млн на тиждень.

Водночас важливим фактором стане монетарна політика. За оцінками експерта, інфляція у квітні може становити 1,5–2% за місяць і досягти 8,8–9,3% у річному вимірі. У відповідь регулятор може посилити гривню, зокрема через підвищення облікової ставки до 15,5–16%. Це також вплине на дохідність депозитів, які можуть зрости до 17% річних.

Окрему роль відіграватиме міжнародна допомога. Можливе розблокування фінансування ЄС обсягом €90 млрд та надходження нових траншів підтримають макрофінансову стабільність. Загалом потреба України у зовнішньому фінансуванні у 2026 році оцінюється у понад $45 млрд, частину з яких країна вже отримала.

Серед зовнішніх факторів ключовим залишається нафтовий ринок. Зростання цін на нафту може посилити долар і підвищити інфляційний тиск, тоді як стабілізація або зниження вартості пального допоможе утримати баланс. Це також впливатиме на курс євро через співвідношення євро/долар.

Не менш важливим чинником залишається війна. Удари по інфраструктурі можуть ускладнювати роботу бізнесу, порушувати логістику та підвищувати витрати, що зрештою тиснутиме на ціни і валютний ринок.

За прогнозом експерта, у травні курс долара перебуватиме в діапазоні $43,8–44,8 грн, тоді як євро може коливатися в межах €50–52,5 грн залежно від зовнішньої кон’юнктури.

Таким чином, травень навряд чи принесе різкі валютні потрясіння, але залишиться періодом балансування між внутрішньою стабільністю та глобальною невизначеністю.

