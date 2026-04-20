У кого з українців найвища пенсія: екснардеп отримує 246 тис. грн на місяць

20.04.2026 16:20
Микола Деркач

В Україні зафіксовано найбільший розмір пенсії — близько 246 тис. грн на місяць. Її отримує колишній народний депутат Сергій Ківалов після рішення суду

За даними Пенсійного фонду, ця виплата є рекордною серед усіх пенсій у країні. Водночас такі суми залишаються винятком і не характерні навіть для колишніх парламентарів.

Різке зростання пенсії відбулося ще у 2020 році. Після позову до Одеського окружного адміністративного суду виплати Ківалову перерахували — у результаті вони збільшилися приблизно у 17,5 раза: з близько 14 тис. грн до майже 246 тис. грн на місяць.

Ключовим аргументом у суді стала норма закону про статус народного депутата, яка дозволяла отримувати пенсію на рівні 70% від зарплати чинного нардепа з урахуванням надбавок і доплат. На основі депутатських виплат пенсія могла становити близько 37 851 грн.

Втім, на цьому розрахунок не завершився. Ківалов також подав довідку про доходи з приватного Міжнародного гуманітарного університету, де він обіймає посаду президента. У ній зазначалося, що його зарплата суттєво зросла напередодні звернення до суду: у жовтні 2019 року вона становила 84 712 грн, у листопаді — 442 763 грн, а в грудні 2019-го та січні 2020-го — по 332 800 грн.

Саме врахування цих доходів дозволило суттєво збільшити базу для нарахування пенсії та довести її до рекордного рівня.

Водночас під час воєнного стану діють обмеження для так званих спецпенсій. Через застосування понижувальних коефіцієнтів фактична сума виплат може бути нижчою за нараховану.

Попри це, юридично саме Сергій Ківалов залишається отримувачем найбільшої пенсії в Україні. Експерти зазначають, що подібні випадки є поодинокими та зазвичай пов’язані з індивідуальними судовими рішеннями, які дозволяють переглядати розмір пенсій поза загальними обмеженнями.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
