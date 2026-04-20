Чи вводитимуть ПДВ для ФОП — відповідь Свириденко

Ідея запровадження податку на додану вартість для ФОП наразі не розглядається як конструктивна

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками Весняних зборів у Вашингтоні.

За її словами, Міжнародний валютний фонд із розумінням поставився до чутливості цього питання — як для суспільства, так і для парламенту. Українська сторона донесла партнерам позицію, що введення ПДВ для ФОП є складною та дискусійною ініціативою, і ця позиція була сприйнята.

Свириденко зазначила, що під час зустрічей із МВФ та європейськими партнерами відбулися численні консультації щодо податкової політики та наповнення бюджету.

«МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів — як для суспільства, так і для парламенту. Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея», — заявила вона.

Натомість уряд планує зосередитися на альтернативних інструментах для забезпечення доходів бюджету. Робота над такими рішеннями триватиме спільно з міжнародними партнерами в межах підготовки фінансової стратегії на 2027 рік.

Також читайте: В Україні обговорюють податок на електромобілі: які ризики для ринку

Ідею запровадження нових податкових правил, зокрема обкладання ФОПів ПДВ, почали активно обговорювати ще у листопаді 2025 року. Саме тоді Україна досягла домовленості з МВФ про програму фінансування обсягом $8,2 млрд, ключовою вимогою якої стало нарощення доходів бюджету — передусім через скасування податкових пільг.

Першу версію законопроєкту щодо ПДВ для ФОПів представили вже у грудні 2025 року. На початковому етапі передбачалося, що нові правила набудуть чинності у 2027 році або після завершення війни, а обов’язок сплачувати податок поширюватиметься на підприємців із річним доходом від 1 млн грн. Згодом цю планку запропонували суттєво підвищити — до 4 млн грн на рік.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії готують запуск сервісу для сплати податків і контролю майна

Скільки податку на доходи сплатили українці у 2026

Деякі українці можуть отримати податкові пільги