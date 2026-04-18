Деякі українці можуть отримати податкові пільги

18.04.2026 11:30
Микола Деркач

Громадяни з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою соціальною пільгою. Вона дозволяє зменшити суму податку із заробітної плати та отримувати більший дохід «на руки». Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 3328 грн, відповідно розмір пільги – 1664 грн

Фото: tr.tax.gov.ua, freepik.com

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Хто може скористатися:

150% від розміру пільги (2496 грн):

  • батьки дітей з інвалідністю (у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років);
  • особи з інвалідністю I чи II групи (у тому числі з дитинства).

200 % від розміру пільги (3328 грн):

  • особи з інвалідністю I та II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту».

Головні умови:

  • Пільга діє лише для офіційної заробітної плати та прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород.
  • Зарплата за місяць не має перевищувати встановлений ліміт (прожитковий мінімум × 1,4, округлено до найближчих 10 грн), що у 2026 році складає 4660,00 грн.

Як скористатися:

Подайте роботодавцю заяву та копії документів: посвідчення особи з інвалідністю (або довідку МСЕК) чи свідоцтво про народження дитини та її медичний висновок.

