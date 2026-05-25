Скільки туристичного збору надійшло громадам у 2026 — Податкова

За січень-квітень 2026 року місцеві бюджети України отримали ₴112 млн туристичного збору. Це на 13,1% більше, ніж за аналогічний період торік. Зростання надходжень свідчить про поступове відновлення внутрішнього туризму та активізацію подорожей країною навіть в умовах війни

Найбільші суми туристичного збору надійшли до Львівської області та бюджету Києва — по ₴22,5 млн. До трійки лідерів також увійшла Івано-Франківська область із показником ₴18,8 млн. Закарпатська область залучила ще ₴10,3 млн.

Туристичний збір сплачують громадяни, які тимчасово розміщуються у готелях, хостелах, апартаментах та інших місцях проживання. Отримані кошти повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад.

Саме завдяки цим надходженням міста та регіони можуть фінансувати проєкти розвитку туристичної інфраструктури. Зокрема, кошти спрямовують на модернізацію громадських просторів, облаштування рекреаційних зон, підтримку туристично-інформаційних центрів та реставрацію історичних пам’яток.

Також туристичний збір став одним із додаткових джерел підтримки місцевої економіки. У громадах наголошують, що надходження допомагають створювати робочі місця у сфері послуг та підтримувати розвиток малого бізнесу, який залежить від туристичного потоку.

Водночас закон передбачає низку категорій громадян, які звільняються від сплати збору. Його не сплачують місцеві жителі громади та люди, які орендують житло на тривалий термін. Також пільга діє для осіб, які прибули у відрядження за наявності відповідних документів.

Від туристичного збору звільнені люди з інвалідністю, ветерани війни, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, діти до 18 років та громадяни, які проходять лікування у санаторіях за путівками.

Окремо пільга поширюється на внутрішньо переміщених осіб, взятих на офіційний облік відповідно до чинного законодавства.

На тлі складної економічної ситуації туристичний сектор залишається важливим джерелом доходів для регіонів. Кожна гривня туристичного збору дозволяє громадам не лише підтримувати інфраструктуру, а й підвищувати привабливість українських міст та курортів для мандрівників.

Джерело: Державна податкова служба України.