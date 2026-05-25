close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки туристичного збору надійшло громадам у 2026 — Податкова

25.05.2026 12:40
Ольга Деркач

За січень-квітень 2026 року місцеві бюджети України отримали ₴112 млн туристичного збору. Це на 13,1% більше, ніж за аналогічний період торік. Зростання надходжень свідчить про поступове відновлення внутрішнього туризму та активізацію подорожей країною навіть в умовах війни

Скільки туристичного збору надійшло громадам у 2026 — Податкова

Фото: unsplash.com, freepik.com

Найбільші суми туристичного збору надійшли до Львівської області та бюджету Києва — по ₴22,5 млн. До трійки лідерів також увійшла Івано-Франківська область із показником ₴18,8 млн. Закарпатська область залучила ще ₴10,3 млн.

Туристичний збір сплачують громадяни, які тимчасово розміщуються у готелях, хостелах, апартаментах та інших місцях проживання. Отримані кошти повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад.

Саме завдяки цим надходженням міста та регіони можуть фінансувати проєкти розвитку туристичної інфраструктури. Зокрема, кошти спрямовують на модернізацію громадських просторів, облаштування рекреаційних зон, підтримку туристично-інформаційних центрів та реставрацію історичних пам’яток.

Також туристичний збір став одним із додаткових джерел підтримки місцевої економіки. У громадах наголошують, що надходження допомагають створювати робочі місця у сфері послуг та підтримувати розвиток малого бізнесу, який залежить від туристичного потоку.

Також читайте: Податкова та Мінцифри запустили новий сервіс у Дії

Водночас закон передбачає низку категорій громадян, які звільняються від сплати збору. Його не сплачують місцеві жителі громади та люди, які орендують житло на тривалий термін. Також пільга діє для осіб, які прибули у відрядження за наявності відповідних документів.

Від туристичного збору звільнені люди з інвалідністю, ветерани війни, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, діти до 18 років та громадяни, які проходять лікування у санаторіях за путівками.

Окремо пільга поширюється на внутрішньо переміщених осіб, взятих на офіційний облік відповідно до чинного законодавства.

На тлі складної економічної ситуації туристичний сектор залишається важливим джерелом доходів для регіонів. Кожна гривня туристичного збору дозволяє громадам не лише підтримувати інфраструктуру, а й підвищувати привабливість українських міст та курортів для мандрівників.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які регіони України сплатили найбільше військового збору — Податкова

Які світові компанії сплатили найбільше податків в Україні

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 — Податкова

Джерело: Державна податкова служба України.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Інтернет в Україні може подорожчати: для провайдерів готують новий податок 25.05.2026

Інтернет в Україні може подорожчати: для провайдерів готують новий податок
Скільки грошей задекларували українці за 2025 рік 21.05.2026

Скільки грошей задекларували українці за 2025 рік
Податкова та Мінцифри запустили новий сервіс у Дії 20.05.2026

Податкова та Мінцифри запустили новий сервіс у Дії
Які регіони України сплатили найбільше військового збору — Податкова 20.05.2026

Які регіони України сплатили найбільше військового збору — Податкова
Україна отримає допомогу лише після реформи оподаткування посилок — Bloomberg 19.05.2026

Україна отримає допомогу лише після реформи оподаткування посилок — Bloomberg
Запрацювали нові електронні сервіси для українців 15.05.2026

Запрацювали нові електронні сервіси для українців

Вибір редакції
Всі
Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко
ТОП статей 25.05.2026

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

 Євроінтеграція, open banking та нові шахрайські схеми: головні виклики фінринку — інтерв’ю з Олександром Карповим
ТОП статей 22.05.2026

Євроінтеграція, open banking та нові шахрайські схеми: головні виклики фінринку — інтерв’ю з Олександром Карповим

Останні новини
Сьогодні  19:30

Як уберегти смартфон від шпигунського ПЗ

 Сьогодні  18:50

Кійосакі пояснив, чому долар приречений

 Сьогодні  17:30

Як виглядає помираюча зірка — фото

 Сьогодні  16:50

Які зміни у банківському секторі України спостерігались у 2026 — НБУ

 Сьогодні  16:20

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

 Сьогодні  16:10

Скільки українці витрачають онлайн та що купують — огляд

 Сьогодні  15:30

У ChatGPT тепер можна купувати криптовалюту

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.