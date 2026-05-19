Україна отримає допомогу лише після реформи оподаткування посилок — Bloomberg

Європейський Союз прив’язав частину фінансової допомоги Україні до ухвалення непопулярної податкової реформи. Йдеться про зміну правил оподаткування міжнародних посилок, яку вже раніше вимагав Міжнародний валютний фонд

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

Мова про макрофінансову частину нового пакета допомоги ЄС обсягом €8,4 млрд. Кошти будуть виділятися траншами, однак лише після виконання Україною низки умов, зокрема змін до податкового законодавства.

За даними агентства, Київ має розширити перелік міжнародних посилок, які підпадають під 20% податок на додану вартість. Наразі частина товарів із-за кордону фактично звільнена від ПДВ через податкові пороги та пільги.

Очікується, що перший транш Україна отримає вже у червні, другий — у вересні, а третій — до кінця 2026 року після виконання необхідних реформ.

У Bloomberg зазначають, що ця вимога практично збігається з умовами МВФ для виділення Україні ще одного траншу на $700 млн. Європейська комісія координує частину своїх вимог із програмою фонду.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що програма має посилити економічну та фінансову стійкість України, а також підтримати антикорупційні та структурні реформи.

Втім, сама податкова ініціатива вже викликала значний спротив усередині країни. За словами народного депутата Ярослава Железняка, наразі у Верховній Раді немає достатньої кількості голосів для ухвалення відповідного законопроєкту.

Для підтримки реформи необхідно щонайменше 226 голосів, однак депутати побоюються негативної реакції суспільства. Українці традиційно болісно сприймають будь-які рішення, які можуть збільшити податкове навантаження або підвищити ціни на імпортні товари.

При цьому влада опинилася у складній ситуації: Україна критично залежить від зовнішнього фінансування на тлі війни з росією, а витрати держави продовжують зростати. Зокрема, Міноборони вже планує суттєве підвищення виплат для піхотинців, хоча ці витрати не були закладені у бюджет на 2026 рік.

У Міністерстві фінансів підтвердили, що уряд продовжує погоджувати остаточні умови кредитної угоди з ЄС перед її ратифікацією у парламенті.

Водночас джерела Bloomberg повідомляють, що МВФ та ЄС уже погодилися відкласти ще одну чутливу реформу — розширення переліку українських підприємців, які повинні сплачувати ПДВ. Її перенесли щонайменше на рік.

Наприкінці травня МВФ має переглянути програму фінансової допомоги Україні. Співрозмовники агентства не виключають, що фонд може тимчасово пом’якшити й вимогу щодо оподаткування міжнародних посилок, щоб знизити політичний тиск на український уряд.

