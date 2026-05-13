close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки транспортного податку заплатили українці у 2026 — Податкова

13.05.2026 14:50
Микола Деркач

У січні — квітні 2026 року місцеві бюджети України отримали $115,6 млн транспортного податку. Це на 32,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року

Скільки транспортного податку заплатили українці у 2026 — Податкова

Фото: freepik.com

За чотири місяці податок сплатили 7 692 платники — фізичні та юридичні особи, включно з нерезидентами, які володіють дорогими легковими автомобілями.

Найбільші надходження забезпечили платники з Києва — $34,6 млн. Серед регіонів лідирує Дніпропетровська область із показником $11,7 млн. Київська та Львівська області отримали по $8,8 млн транспортного податку.

Усі надходження від цього збору залишаються у бюджетах громад за місцем реєстрації автомобілів. Отримані кошти можуть спрямовуватися на ремонт доріг, благоустрій територій або фінансування соціальних програм.

Транспортний податок в Україні сплачують власники легкових автомобілів, які відповідають двом критеріям. По-перше, вік авто не має перевищувати п’яти років включно. По-друге, середньоринкова вартість транспортного засобу повинна бути більшою за 375 мінімальних зарплат.

Також читайте: Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 — Податкова

Станом на 1 січня 2026 року цей поріг становить 3,24 млн грн.

Ставка транспортного податку залишається фіксованою — 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль, який підпадає під оподаткування.

Перелік моделей автомобілів, за які необхідно сплачувати податок, щороку формує та оприлюднює Міністерство економіки України. До нього традиційно потрапляють преміальні бренди та дорогі спортивні авто.

Зростання надходжень може свідчити як про збільшення кількості дорогих автомобілів в Україні, так і про покращення адміністрування цього податку з боку держави. Крім того, місцеві бюджети отримують додатковий ресурс для фінансування інфраструктурних та соціальних потреб громад.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Мінфін розкрив деталі оподаткування міжнародних посилок

Податкова запустила новий інструмент для бізнесу

Як отримати безоплатну податкову консультацію: інструкція

Джерело: Державна податкова служба України.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Мінфін розкрив деталі оподаткування міжнародних посилок 12.05.2026

Мінфін розкрив деталі оподаткування міжнародних посилок
Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 — Податкова 12.05.2026

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 — Податкова
Скільки податків сплатили українці за січень-квітень 2026 11.05.2026

Скільки податків сплатили українці за січень-квітень 2026
Податкова запустила новий інструмент для бізнесу 08.05.2026

Податкова запустила новий інструмент для бізнесу
Податок на цифрові платформи змінили та винесуть в Раду — Гетманцев 07.05.2026

Податок на цифрові платформи змінили та винесуть в Раду — Гетманцев
Податки на міжнародні посилки зміняться — Мінфін 06.05.2026

Податки на міжнародні посилки зміняться — Мінфін

Вибір редакції
Всі
Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською
ТОП статей 13.05.2026

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською

 Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

Останні новини
Сьогодні  18:10

НБУ застосував захід впливу до фінансової компанії

 Сьогодні  17:30

Українські стартапи отримають до €40 тис. у рамках Startup EDGE

 Сьогодні  16:10

На Місяці побудуть гігантську сонячну електростанцію: подробиці

 Сьогодні  15:30

JPMorgan запускає токенізований фонд на Ethereum

 Сьогодні  14:50

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською

 Сьогодні  14:50

Скільки транспортного податку заплатили українці у 2026 — Податкова

 Сьогодні  14:10

BankID НБУ встановив рекорд за кількістю ідентифікацій

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.