Скільки транспортного податку заплатили українці у 2026 — Податкова

У січні — квітні 2026 року місцеві бюджети України отримали $115,6 млн транспортного податку. Це на 32,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року

За чотири місяці податок сплатили 7 692 платники — фізичні та юридичні особи, включно з нерезидентами, які володіють дорогими легковими автомобілями.

Найбільші надходження забезпечили платники з Києва — $34,6 млн. Серед регіонів лідирує Дніпропетровська область із показником $11,7 млн. Київська та Львівська області отримали по $8,8 млн транспортного податку.

Усі надходження від цього збору залишаються у бюджетах громад за місцем реєстрації автомобілів. Отримані кошти можуть спрямовуватися на ремонт доріг, благоустрій територій або фінансування соціальних програм.

Транспортний податок в Україні сплачують власники легкових автомобілів, які відповідають двом критеріям. По-перше, вік авто не має перевищувати п’яти років включно. По-друге, середньоринкова вартість транспортного засобу повинна бути більшою за 375 мінімальних зарплат.

Станом на 1 січня 2026 року цей поріг становить 3,24 млн грн.

Ставка транспортного податку залишається фіксованою — 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль, який підпадає під оподаткування.

Перелік моделей автомобілів, за які необхідно сплачувати податок, щороку формує та оприлюднює Міністерство економіки України. До нього традиційно потрапляють преміальні бренди та дорогі спортивні авто.

Зростання надходжень може свідчити як про збільшення кількості дорогих автомобілів в Україні, так і про покращення адміністрування цього податку з боку держави. Крім того, місцеві бюджети отримують додатковий ресурс для фінансування інфраструктурних та соціальних потреб громад.

Джерело: Державна податкова служба України.