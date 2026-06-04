Дія готує масштабне оновлення: які послуги запустять

У Мінцифри анонсували низку нових сервісів у Дії, які планують запустити вже цього літа. Серед них — онлайн-розлучення, оформлення європротоколу після ДТП та подання заявок на отримання допомоги за програмою єЯсла

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Однією з найочікуваніших новинок стане сервіс онлайн-розлучення. За словами Коваль, бета-тестування планують розпочати наприкінці червня або на початку липня, а повноцінний запуск очікується до кінця літа. Послуга буде доступна для подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей і погоджується на розлучення за взаємною згодою. Усі етапи процесу відбуватимуться безпосередньо в застосунку.

Також у першій половині літа в Дії має запрацювати програма єЯсла. Вона дозволить батькам або опікунам дітей віком від одного до трьох років оформлювати державну допомогу онлайн. Наразі виплата становить ₴8 тис. на місяць на кожну дитину, а для дітей з інвалідністю — ₴12 тис.

Ще один анонс стосується водіїв. У Мінцифри розраховують уже в середині літа запустити оформлення європротоколу через Дію. У разі ДТП без постраждалих водії зможуть заповнити повідомлення в застосунку, додати фотографії, підтвердити інформацію за допомогою Дія.Підпису та передати дані страховим компаніям без виклику поліції.

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Паралельно команда продовжує розвивати Дія.AI. За даними Мінцифри, лише за два тижні після запуску сервісом скористалися майже 2 млн українців. Наступним етапом розвитку стане поява голосових консультацій, які дозволять користувачам спілкуватися із цифровим помічником голосом.

Серед інших проєктів, над якими працює відомство, — електронний нотаріат. У майбутньому українці зможуть через відеозв’язок засвідчувати копії документів, оформлювати довіреності та отримувати інші нотаріальні послуги без особистого візиту до нотаріуса.

Крім того, Мінцифри продовжує інтеграцію українських цифрових документів до європейської системи European Digital Identity Wallet. Першим документом, який може отримати повноцінне визнання в країнах ЄС, називають цифрове водійське посвідчення.

У відомстві зазначають, що до кінця року планують запустити понад 10 нових сервісів і послуг у Дії, зокрема для ветеранів, іноземців та користувачів соціальних програм.

Також Валерія Коваль прокоментувала поширені припущення щодо можливого проведення виборів через Дію. За її словами, такий сценарій наразі не розглядається. Вона пояснила, що для цього немає законодавчої бази, а Конституція України вимагає забезпечення таємниці голосування. Саме тому, за оцінкою Мінцифри, провести вибори через застосунок наразі неможливо.

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