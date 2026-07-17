У Мінекономіки розповіли, як працюватиме система єДозвіл

Уряд ухвалив постанову, розроблену Мінекономіки, яка переводить систему єДозвіл з експериментального проєкту на постійну основу

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що рішення створює правове підґрунтя для подальшого розвитку єДозволу як єдиної державної цифрової платформи, що забезпечує повний цикл отримання дозвільних послуг – від подання заяви через портал Дія до ухвалення рішення, формування електронного документа та ведення електронної дозвільної чи ліцензійної справи.

За час роботи в експериментальному режимі система вже довела свою ефективність:

понад 22 тис. поданих декларацій;

понад 3 тис. опрацьованих заяв на отримання ліцензій;

понад 25 млн грн економії для бізнесу лише завдяки цифровізації послуги з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Читайте також: Дія розширила можливості для учасників гранту «Власна справа»

«Чим більше послуг ми переводимо в цифру, тим швидше компанії виходять на ринок і тим менше простору для корупції. Саме так цифровізація працює на економіку», – заступник міністра Олександр Циборт.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що подальший розвиток цифрових державних сервісів є одним із ключових напрямів дерегуляції в Україні. Переведення дозвільних процедур в онлайн-формат має спростити взаємодію бізнесу з державою та зробити адміністративні процеси більш прозорими й передбачуваними.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Грант до 500 тис. грн на власну справу від держави: як отримати

Україна перейде на новий стандарт електронного підпису

На порталі Дія запустили нову послугу