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PaySpaceMagazine

У Мінекономіки розповіли, як працюватиме система єДозвіл

17.07.2026 10:20
Микола Деркач

Уряд ухвалив постанову, розроблену Мінекономіки, яка переводить систему єДозвіл з експериментального проєкту на постійну основу

У Мінекономіки розповіли, як працюватиме система єДозвіл

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що рішення створює правове підґрунтя для подальшого розвитку єДозволу як єдиної державної цифрової платформи, що забезпечує повний цикл отримання дозвільних послуг – від подання заяви через портал Дія до ухвалення рішення, формування електронного документа та ведення електронної дозвільної чи ліцензійної справи.

За час роботи в експериментальному режимі система вже довела свою ефективність:

  • понад 22 тис. поданих декларацій;
  • понад 3 тис. опрацьованих заяв на отримання ліцензій;
  • понад 25 млн грн економії для бізнесу лише завдяки цифровізації послуги з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

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«Чим більше послуг ми переводимо в цифру, тим швидше компанії виходять на ринок і тим менше простору для корупції. Саме так цифровізація працює на економіку», – заступник міністра Олександр Циборт.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що подальший розвиток цифрових державних сервісів є одним із ключових напрямів дерегуляції в Україні. Переведення дозвільних процедур в онлайн-формат має спростити взаємодію бізнесу з державою та зробити адміністративні процеси більш прозорими й передбачуваними.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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