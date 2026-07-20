У Дії запустили нову послугу для українців

Українці отримали можливість подати через застосунок Дія заяву на перенесення свого мобільного номера до мережі іншого оператора. На першому етапі послуга доступна для переходу до lifecell

Про це повідомила пресслужба Дії.

Йдеться про перенесення номера за технологією MNP. Вона дає змогу змінити мобільного оператора, зберігши чинний номер телефону разом із його кодом.

Як перенести номер через Дію

Щоб скористатися послугою, користувачу необхідно:

подати заяву в застосунку Дія;

придбати SIM-картку lifecell у магазині або онлайн;

додати номер нової SIM-картки до заяви;

дочекатися підтвердження від чинного мобільного оператора;

отримати SMS із датою та часом перенесення;

після початку процедури встановити нову SIM-картку.

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Після завершення перенесення абонент продовжить користуватися тим самим номером телефону. Зміниться лише мережа, у якій він обслуговується.

Такий формат дозволяє подати заяву дистанційно, без окремого звернення до магазину оператора для оформлення перенесення. Водночас придбати та активувати нову SIM-картку все одно потрібно.

Наразі оформити через Дію можна лише перенесення номера до lifecell. Очікується, що згодом аналогічну можливість запропонують й інші українські мобільні оператори.

Редакція PSM звертає увагу: під час перенесення номер телефону та його код не змінюються, однак абонент переходить на обслуговування до іншої мобільної мережі. Перед поданням заяви варто врахувати, що для завершення процедури знадобиться нова SIM-картка та підтвердження від поточного оператора.

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