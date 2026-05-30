Скільки податків сплатили українці у травні 2026

30.05.2026 13:00
Микола Деркач

За оперативними даними (станом на 29.05), у травні 2026 року до загального фонду надійшло 316 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

За підсумками травня надходження платежів від Державної податкової служби становили 146,8 млрд грн, в тому числі:

  • 68,6 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 36 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 19,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 41,8 млрд, відшкодовано – 22 млрд грн);
  • 12,3 млрд грн – акцизний податок;
  • 3,7 млрд грн – частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій;
  • 2,7 млрд грн – дивіденди від підприємств з державною часткою власності;
  • 2,6 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 68,1 млрд гривень.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у травні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 21,7 млрд гривень.

У цілому, за оперативними даними, за підсумками травня 2026 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 411,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 58,7 млрд грн (станом на 29 травня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

«Дякуємо платникам податків та міжнародним партнерам за внесок у підтримку Збройних Сил та фінансової стабільності країни», — зазначили у Міністерстві.

