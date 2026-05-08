Податкова запустила новий інструмент для бізнесу

Державна податкова служба України розширює перелік цифрових інструментів. Цього тижня запустили ще один інтерактивний дашборд «Аналітика РРО/ПРРО в України: ключові показники»

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Новий інструмент презентувала очільниця ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками бізнес-асоціацій.

Дашборд вже розміщений на вебпорталі ДПС.

Інструмент – результат спільної роботи ДПС з Fiscal Policy Research Center (FPRC) та Міжнародним фондом «Відродження».

«Це, по суті, відкриті дані про те, як насправді працює економіка країни», – розповіла Леся Карнаух.

Що показує дашборд:

використання РРО та ПРРО за даними фіскальних чеків;

ринкову активність бізнесу;

масштаби та структуру розрахункових операцій;

фактичний економічний «пульс» держави.

Для кого корисна ця інформація:

бізнесу – бачити ринкову активність;

медіа та експертів – працювати з об’єктивними економічними індикаторами;

суспільства – розуміти структуру розрахунків;

органів влади – аналізувати фіскалізацію по регіонах.

Дашборд використовує знеособлені та агреговані дані з 2025 року по перший квартал 2026 року і щомісячно буде оновлюватися даними за попередній період.

«Дані знеособлені і доступні кожному», — наголосили у ДПСУ.

Дашборд складається з 4 розділів:

Аналітика показує узагальнену картину:

скільки бізнесів працюють з РРО/ПРРО;

скільки РРО/ПРРО зареєстровано та реально використовується;

який загальний обсяг операцій, у тому числі, окремо підакцизних товарів;

яка форма розрахунків.

Динаміка вказує як змінюються показники з місяця в місяць:

співвідношення готівкових і безготівкових розрахунків;

динаміку продажу підакцизних товарів.

Таблиця дає деталізацію по регіонах кількості:

зареєстрованих РРО/ПРРО;

обсягів розрахунків;

обсягів продажу підакцизних товарів.

Карта, яка візуально показує економічну активність по всій країні:

де зосереджено найбільше розрахунків через РРО/ПРРО;

де активність нижча.

«Дашборд постійно будемо модернізовувати!», — зазначили у Податковій.

Наступні етапи:

розширення порівняльної аналітики, зокрема можливість аналізу змін у часі та порівняння показників з попередніми періодами;

поглиблення аналітичних зрізів за регіонами, типами бізнесу та формами розрахунків;

підвищення зрозумілості подання даних через узагальнені висновки та візуальні індикатори.

«ДПС робить черговий крок до системи, де рішення приймаються на основі фактів та аналітики, а не припущень», – наголосила очільниця ДПС.

