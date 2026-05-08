Податкова запустила новий інструмент для бізнесу

Державна податкова служба України розширює перелік цифрових інструментів. Цього тижня запустили ще один інтерактивний дашборд «Аналітика РРО/ПРРО в України: ключові показники»
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Новий інструмент презентувала очільниця ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками бізнес-асоціацій.
Дашборд вже розміщений на вебпорталі ДПС.
Інструмент – результат спільної роботи ДПС з Fiscal Policy Research Center (FPRC) та Міжнародним фондом «Відродження».
«Це, по суті, відкриті дані про те, як насправді працює економіка країни», – розповіла Леся Карнаух.
Що показує дашборд:
- використання РРО та ПРРО за даними фіскальних чеків;
- ринкову активність бізнесу;
- масштаби та структуру розрахункових операцій;
- фактичний економічний «пульс» держави.
Для кого корисна ця інформація:
- бізнесу – бачити ринкову активність;
- медіа та експертів – працювати з об’єктивними економічними індикаторами;
- суспільства – розуміти структуру розрахунків;
- органів влади – аналізувати фіскалізацію по регіонах.
Дашборд використовує знеособлені та агреговані дані з 2025 року по перший квартал 2026 року і щомісячно буде оновлюватися даними за попередній період.
«Дані знеособлені і доступні кожному», — наголосили у ДПСУ.
Дашборд складається з 4 розділів:
Аналітика показує узагальнену картину:
- скільки бізнесів працюють з РРО/ПРРО;
- скільки РРО/ПРРО зареєстровано та реально використовується;
- який загальний обсяг операцій, у тому числі, окремо підакцизних товарів;
- яка форма розрахунків.
Динаміка вказує як змінюються показники з місяця в місяць:
- співвідношення готівкових і безготівкових розрахунків;
- динаміку продажу підакцизних товарів.
Таблиця дає деталізацію по регіонах кількості:
- зареєстрованих РРО/ПРРО;
- обсягів розрахунків;
- обсягів продажу підакцизних товарів.
Карта, яка візуально показує економічну активність по всій країні:
- де зосереджено найбільше розрахунків через РРО/ПРРО;
- де активність нижча.
«Дашборд постійно будемо модернізовувати!», — зазначили у Податковій.
Наступні етапи:
- розширення порівняльної аналітики, зокрема можливість аналізу змін у часі та порівняння показників з попередніми періодами;
- поглиблення аналітичних зрізів за регіонами, типами бізнесу та формами розрахунків;
- підвищення зрозумілості подання даних через узагальнені висновки та візуальні індикатори.
«ДПС робить черговий крок до системи, де рішення приймаються на основі фактів та аналітики, а не припущень», – наголосила очільниця ДПС.
