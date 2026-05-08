close-btn
PaySpaceMagazine

Податкова запустила новий інструмент для бізнесу

08.05.2026 13:30
Микола Деркач

Державна податкова служба України розширює перелік цифрових інструментів. Цього тижня запустили ще один інтерактивний дашборд «Аналітика РРО/ПРРО в України: ключові показники»

Податкова запустила новий інструмент для бізнесу

Фото: tax.gov.ua

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Новий інструмент презентувала очільниця ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками бізнес-асоціацій.

Дашборд вже розміщений на вебпорталі ДПС.

Інструмент – результат спільної роботи ДПС з Fiscal Policy Research Center (FPRC) та Міжнародним фондом «Відродження».

«Це, по суті, відкриті дані про те, як насправді працює економіка країни», – розповіла Леся Карнаух.

Що показує дашборд:

  • використання РРО та ПРРО за даними фіскальних чеків;
  • ринкову активність бізнесу;
  • масштаби та структуру розрахункових операцій;
  • фактичний економічний «пульс» держави.

Читайте також: Які податкові пільги надаються мобілізованим ФОПам

Для кого корисна ця інформація:

  • бізнесу – бачити ринкову активність;
  • медіа та експертів – працювати з об’єктивними економічними індикаторами;
  • суспільства – розуміти структуру розрахунків;
  • органів влади – аналізувати фіскалізацію по регіонах.

Дашборд використовує знеособлені та агреговані дані з 2025 року по перший квартал 2026 року і щомісячно буде оновлюватися даними за попередній період.

«Дані знеособлені і доступні кожному», — наголосили у ДПСУ.

Дашборд складається з 4 розділів:

Аналітика показує узагальнену картину:

  • скільки бізнесів працюють з РРО/ПРРО;
  • скільки РРО/ПРРО зареєстровано та реально використовується;
  • який загальний обсяг операцій, у тому числі, окремо підакцизних товарів;
  • яка форма розрахунків.

Динаміка вказує як змінюються показники з місяця в місяць:

  • співвідношення готівкових і безготівкових розрахунків;
  • динаміку продажу підакцизних товарів.

Таблиця дає деталізацію по регіонах кількості:

  • зареєстрованих РРО/ПРРО;
  • обсягів розрахунків;
  • обсягів продажу підакцизних товарів.

Карта, яка візуально показує економічну активність по всій країні:

  • де зосереджено найбільше розрахунків через РРО/ПРРО;
  • де активність нижча.

«Дашборд постійно будемо модернізовувати!», — зазначили у Податковій.

Наступні етапи:

  • розширення порівняльної аналітики, зокрема можливість аналізу змін у часі та порівняння показників з попередніми періодами;
  • поглиблення аналітичних зрізів за регіонами, типами бізнесу та формами розрахунків;
  • підвищення зрозумілості подання даних через узагальнені висновки та візуальні індикатори.

«ДПС робить черговий крок до системи, де рішення приймаються на основі фактів та аналітики, а не припущень», – наголосила очільниця ДПС.

Раніше ми писали, чому українцям блокують рахунки за кордоном. Українці дедалі частіше стикаються з ситуацією, коли рахунок у європейському банку раптово блокується — без попередження і без чітких пояснень. І найнеприємніше — це не збій системи і не поодинокі випадки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ

Інвестиції в ОВДП зростають: скільки грошей залучено у квітні 2026

Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнесПодаткова
google news
Новини по темі
Податок на цифрові платформи змінили та винесуть в Раду — Гетманцев 07.05.2026

Податок на цифрові платформи змінили та винесуть в Раду — Гетманцев
Податки на міжнародні посилки зміняться — Мінфін 06.05.2026

Податки на міжнародні посилки зміняться — Мінфін
Як отримати безоплатну податкову консультацію: інструкція 05.05.2026

Як отримати безоплатну податкову консультацію: інструкція
Скільки податків сплатили українці у квітні 2026 05.05.2026

Скільки податків сплатили українці у квітні 2026
Платники податків у небезпеці: ДПС попередила про фішингові листи 03.05.2026

Платники податків у небезпеці: ДПС попередила про фішингові листи
Які податки потрібно сплатити при отриманні спадщини 29.04.2026

Які податки потрібно сплатити при отриманні спадщини

Вибір редакції
Всі
Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика
ТОП статей 29.04.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  16:50

В Арктиці майже зник найстаріший лід: вчені б’ють на сполох

 Сьогодні  16:00

В Україні можуть з’явитися земельні облігації

 Сьогодні  15:10

Де найшвидше зростають зарплати — рейтинг країн

 Сьогодні  14:20

8 стартапів представлять Україну на VivaTech у Парижі

 Сьогодні  13:30

Податкова запустила новий інструмент для бізнесу

 Сьогодні  12:40

Як зміниться інфляція в Україні у 2026-2028 — звіт НБУ

 Сьогодні  11:00

Що сталося з ровером Curiosity після 6 років на Марсі — фотозвіт NASA

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.