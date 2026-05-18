Землю накрила нова хвиля магнітних бур

Сьогодні, 18 травня 2026 року, показник магнітних бур — К-індекс — вже досяг 5 балів — червона зона. За прогнозами вчених, цей рівень стрімко зросте на фоні нового спалаху на Сонці

За даними сервісу Meteoagent 16 травня на Сонці стався спалах класу М2 — середні та сильні спалахи. Вони здатні спричиняти помітні геомагнітні коливання, особливо якщо супроводжуються корональним викидом маси. Також того дня вже фіксувалася магнітна буря на рівні 5,9 балів, а також у червоній зоні знову опинився індекс резонансу Шумана, який протягом 2025 року та початку 2026 майже постійно знаходився у підвищеному рівні.

17 травня також фіксувався сонячний спалах — М1, при цьому К-індекс був на рівні 3,8 — зелена зона.

На завтра, 19 травня, науковці прогнозують магнітну бурю середньої інтенсивності — 5,3 бала. Варто зауважити, що зазвичай показник все ж вищий, ніж прогнозується.

Якщо порівнювати з 2025 роком та початком 2026, травень виявився досить спокійним. Максимальна магнітна буря фіксувалася лише 4 травня на рівні 6,3 бала. І це попри те, що наприкінці квітня було зафіксовано надпотужний спалах на Сонці — класу Х2.

Раніше ми писали, що з 2008 року швидкість сонячного вітру зросла на 6%, його густина — на 26%, температура — на 29%, а тиск — на 45%. Така динаміка означає частіші сонячні бурі та активнішу взаємодію з магнітним полем Землі.

Довідка

K-індекс — це шкала, яка показує рівень збурення магнітного поля Землі від 0 до 9. Показники від 5 балів свідчать про магнітну бурю, а значення 7–9 вказують на сильні та екстремальні геомагнітні явища.

Саме магнітні бурі є головною причиною появи аврори — полярного сяйва. Під час сонячної активності Сонце викидає потоки заряджених частинок, які, досягнувши Землі, взаємодіють із магнітосферою планети. Частина цих частинок рухається вздовж магнітних ліній до полюсів, де вступає у взаємодію з атомами кисню та азоту в атмосфері.

У результаті таких процесів атоми переходять у збуджений стан, а потім випромінюють світло під час повернення до нормального енергетичного рівня. Саме так виникають характерні кольорові хвилі й дуги полярного сяйва.

Рівні сонячних спалахів: що означають класи C, M та X

Сонячні спалахи поділяють за рівнем потужності, і кожен клас має різний потенційний вплив на Землю.

C-клас — слабкі спалахи, які зазвичай не викликають суттєвих змін у космічній погоді, хоча інколи можуть супроводжуватися незначними геомагнітними коливаннями;

M-клас — спалахи середньої та високої сили, здатні провокувати помітні магнітні збурення, особливо разом із корональним викидом маси;

X-клас — найпотужніші сонячні спалахи, які можуть спричиняти сильні магнітні бурі, перебої у зв’язку та яскраві полярні сяйва у разі спрямування CME до Землі.

Водночас сам клас спалаху ще не означає, що магнітна буря обов’язково відбудеться. Вирішальне значення має наявність коронального викиду маси та його напрямок. Однак серія навіть M-класу на тлі вже збуреної магнітосфери може давати відчутний ефект.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Фахівці наголошують, що магнітні бурі не становлять прямої небезпеки для життя. Найчастіше йдеться про реакцію організму на зміни геомагнітного фону та додатковий стрес. Особливо чутливими можуть бути люди із серцево-судинними, неврологічними або хронічними захворюваннями.

Серед найпоширеніших симптомів — головний біль, втома, перепади тиску, дратівливість та проблеми зі сном. Водночас реакція організму у кожної людини індивідуальна: одні майже не відчувають змін, інші реагують навіть на помірні геомагнітні коливання.

Як полегшити вплив магнітних бур

У дні підвищеної сонячної активності лікарі рекомендують зменшити навантаження на організм та уникати зайвого стресу. Зазвичай радять дотримуватися водного балансу, більше відпочивати, уникати перевтоми, підтримувати легку фізичну активність та забезпечити повноцінний сон.

Також варто обмежити вживання алкоголю, кави та енергетичних напоїв. Людям із хронічними захворюваннями рекомендують уважніше стежити за тиском і дотримуватися рекомендацій лікаря.

