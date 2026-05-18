У світі масово демонтують криптовалютні банкомати

Після стабільного зростання упродовж 2025 року, коли Біткоїн спочатку оновив історичний максимум вище $125 000, а потім почав падати, глобальна мережа криптовалютних банкоматів у перші п’ять місяців 2026 року зазнала помітного скорочення

Зокрема, станом на 1 січня у світі налічувалося 39 456 таких BTC-пристроїв, а до 18 травня їхня кількість зменшилася до 38 484. Загальне скорочення становило 972 криптомати — лише на 28 менше від позначки у 1 000.

Примітно, що спад розпочався лише у березні, адже за перші два місяці року у світі встановили ще 360 Біткоїн-банкоматів. Це свідчить про те, що тренд не був безпосередньо пов’язаний із динамікою ціни криптовалюти.

Справді, після старту року на рівні $88 732 BTC впав до $62 851 вже 5 лютого та коливався поблизу $70 000 у березні, коли тимчасово зріс приблизно до $75 000.

Пізніше криптовалюта досягла локального мінімуму 28 березня — близько $66 000 — після чого додала приблизно 17% та на момент написання матеріалу торгувалася на рівні $77 438.

США лідирують за кількістю демонтованих криптоматів, тоді як Канада демонструє зростання

Основна частина демонтажу Біткоїн-банкоматів припала на США. На початку 2026 року в країні працювали 30 844 таких пристроїв, а до 1 березня було встановлено ще 289.

Втім, подальший розворот тренду призвів до демонтажу 1 262 машин. Загальні втрати від початку року становлять 973 криптомати, — станом на 18 травня 2026 року у США залишилося 29 871 BTC-банкомат.

У Європейському Союзі негативний тренд розпочався раніше, ніж у Західній півкулі. Останній пік було зафіксовано ще 1 грудня 2025 року — на рівні 1 803 пристроїв. На момент публікації у ЄС працює 1 695 Біткоїн-банкоматів, що на 60 менше порівняно з 1 755 станом на 1 січня.

Водночас Канада, станом на 18 травня, продовжує демонструвати позитивну динаміку. Кількість BTC-банкоматів у країні зросла на 185 — з 3 733 на Новий рік до 3 918.

Оператор криптоматів Bitcoin Depot подав заяву про банкрутство

Скорочення кількості BTC-банкоматів у США, ймовірно, продовжиться у найближчі місяці, оскільки оператор таких пристроїв Bitcoin Depot (NASDAQ: BTM) 18 травня 2026 року подав заяву про банкрутство за процедурою Chapter 11.

Примітно, що у квітні компанія зазнала масштабного витоку безпеки, через який було викрадено майже $4 млн. У Bitcoin Depot пояснили, що рішення про банкрутство також пов’язане з негативними змінами регуляторного середовища у різних штатах США.

За матеріалами finbold.com.