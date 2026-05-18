Трамп додав Coinbase та біткоїн-акції до свого портфеля

Федеральна фінансова декларація президента США Дональда Трампа, подана 14 травня, показує, що його портфель придбав акції MARA Holdings, Coinbase та Strategy у період із січня по березень 2026 року

Серед понад 3 600 транзакцій, перелічених на 113 сторінках документа, лише ці три компанії були пов’язані з криптоіндустрією.

Що саме показує декларація

Йдеться про форму OGE Form 278-T — періодичний звіт про фінансові операції, який зобов’язані подавати високопосадовці США. Купівля акцій MARA була вказана в рядку 1106 від 30 березня 2026 року в діапазоні від $15 001 до $50 000.

Зазвичай форма не розкриває точні суми окремих угод, а лише їхні діапазони. Крім того, у декларації зазначено, що активами керує стороння фінансова установа, а не сам Трамп, що важливо враховувати при оцінці цих інвестицій.

Втім, структура криптовалютної частини портфеля привертає увагу. MARA Holdings є найбільшим публічним майнером Біткоїна у США за ринковою капіталізацією. Coinbase — домінуюча американська криптобіржа та одна з небагатьох криптокомпаній із тривалою історією торгів на фондовому ринку. А Strategy володіє більшою кількістю Біткоїна на балансі, ніж будь-яка інша публічна компанія.

Це не маловідомі активи, а три з найвідоміших інституційних інструментів для отримання експозиції до Біткоїна на американських біржах.

Родина Трампів також придбала акції Nvidia, генеральний директор якої Дженсен Хуанг входив до делегації, що супроводжувала президента під час його першого візиту до Китаю з 2017 року. Документи також свідчать про інвестиції в Microsoft, Oracle та Boeing — на ці акції було витрачено від $1 млн до $5 млн.

Криптопроєкти, пов’язані з Трампом, опинилися під тиском

Фінансові зв’язки президента США з криптоіндустрією вже певний час перебувають під пильною увагою. Один із пов’язаних із ним проєктів — майнінгова компанія American Bitcoin, яку підтримують члени його родини, — повідомив про чистий збиток у $82 млн у першому кварталі 2026 року, попри рекордний видобуток у 817 BTC за цей період.

Генеральний директор компанії Майк Хо пояснив це бухгалтерськими чинниками, а не операційними проблемами.

Тим часом World Liberty Financial переживає ще складніший період. Наприкінці минулого місяця нативний токен WLFI оновив історичний мінімум після падіння на 16% за добу. На той момент актив торгувався близько $0,05 — значно нижче пікового рівня поблизу $0,33.

Додатковий тиск на проєкт спричинили позов засновника Tron Джастіна Сана та матеріал The Wall Street Journal, у якому одного з партнерів World Liberty пов’язали з особами, що потрапили під санкції Міністерства фінансів США через імовірні шахрайські операції в Південно-Східній Азії.

Крім того, вчора сенаторка Массачусетсу Елізабет Воррен закликала SEC розслідувати діяльність World Liberty. Вона звинуватила проєкт у введенні інвесторів в оману та/або можливому порушенні законодавства про цінні папери після того, як компанія нещодавно позичила $75 млн, використавши WLFI як заставу.

Джерело: CryptoPotato.