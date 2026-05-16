НБУ випустив дві нові пам’ятні монети

У п’ятницю, 15 травня 2026 року, Нацбанк увів в обіг дві нові пам’ятні монети: «Розстріляне відродження. Іван Падалка» та «Розстріляне відродження. Майк Йогансен»

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

«Ці монети продовжують тематичний напрям, присвячений Розстріляному відродженню та його митцям, які у 20-х – на початку 30-х років XX століття стали символом потужного культурного прориву України, але були безжально знищені тоталітарним радянським режимом», — йдеться у повідомленні.

Яскравими представниками Розстріляного відродження є українські митці Іван Падалка та Майк Йогансен.

Іван Падалка – художник-монументаліст, графік і педагог, талановитий учень Михайла Бойчука.

Майк Йогансен – поет, прозаїк, перекладач, лінгвіст, сценарист і критик.

Ці українські митці в 1937 році були репресовані та розстріляні тоталітарною владою радянського союзу, а їхні імена протягом багатьох років були під забороною.

Тепер же вони гучно лунають в українському просторі, а відсьогодні – вкарбовані в українських монетах, доводячи, що правда – сильніша за тоталітаризм.

Про дизайн монет

Обидві пам’ятні монети мають спільний символічний аверс із написом «СЛОВО» – назвою легендарного харківського будинку, де народжувалися ідеї, що змінювали українську культуру, і який водночас став свідком трагічної долі своїх мешканців.

У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці – образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були цинічно зламані тоталітарною владою.

Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера «О», з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців.

Пам’ятні монети мають номінал 5 гривень, виготовлені з нейзильберу, оздоблені кольоровим друком. Тираж кожної – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Продаж цих монет в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 19 травня 2026 року.

Крім того, вони також реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами (перелік є на нашому сайті) у міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Про початок реалізації вони повідомлятимуть на власних сайтах.

