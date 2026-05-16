close-btn
PaySpaceMagazine

Які виплати та пільги отримують звільнені з полону захисники

16.05.2026 10:00
Микола Деркач

Після повернення з полону кожен захисник чи захисниця має право на грошові виплати, медичну допомогу, відпустку та широкий спектр соціальних гарантій

Які виплати та пільги отримують звільнені з полону захисники

Фото: instagram.com/zelenskiy_official, bank.gov.ua

Міністерство оборони нагадує про основні з них.

Держава забезпечує звільненим з полону військовослужбовцям комплекс виплат і пільг, що діють незалежно від подальшого рішення щодо служби.

Грошові виплати після звільнення з полону

Кожен звільнений з полону має право на одноразову виплату 100 000 гривень – її можна отримати особисто після встановлення факту полону через заяву до Мінрозвитку. Також нараховується щорічна грошова допомога у розмірі 100 000 гривень за кожен рік перебування в полоні.

Протягом усього часу перебування в полоні зберігається грошове забезпечення за останнім місцем служби, включно з додатковою винагородою. Якщо особистого розпорядження не було складено, 50% перераховується найближчим родичам, 50% депонується на рахунку військовослужбовця і виплачується після повернення.

Відпустка, медична допомога та соціальний захист звільнених з полону

Після повернення з полону військовослужбовець отримує 90 днів оплачуваної відпустки без умов щодо подальшої служби. Відпустку не можна розділити на частини; відкликати – лише за згодою військовослужбовця.

Читайте також: Як військовим та ветеранам отримати пільги на комунальні послуги

Держава також забезпечує комплексне медичне обстеження, психологічну і правову допомогу, а за наявності відповідного висновку ВЛК – лікування за кордоном.

Статус учасника бойових дій (УБД) присвоюється автоматично – без додаткових заяв. З 2025 року поранення, травми та захворювання, набуті в полоні, прирівнюються до бойових, що гарантує повний обсяг соціального захисту, пільг і безоплатної реабілітації.

Серед інших гарантій:

  • першочергове забезпечення житлом;
  • збереження місця роботи на весь період полону та ще 6 місяців після звільнення;
  • кредитні канікули;
  • відстрочка від мобілізації;
  • підтримка для здобуття освіти.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ

НБУ оштрафував «НоваПей» на майже 8 млн грн

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
У скільки обходиться Україні день війни — Сибіга 13.05.2026

У скільки обходиться Україні день війни — Сибіга
ТЦК можуть реформувати: подробиці 11.05.2026

ТЦК можуть реформувати: подробиці
Працівників ТЦК саджатимуть до в’язниці за порушення мобілізації — законопроєкт 08.05.2026

Працівників ТЦК саджатимуть до в’язниці за порушення мобілізації — законопроєкт
Реформа ТЦК і нові правила бронювання 06.05.2026

Реформа ТЦК і нові правила бронювання
У Раді пропонують новий механізм відстрочки від мобілізації 05.05.2026

У Раді пропонують новий механізм відстрочки від мобілізації
Пенсії ветеранів за вислугу років: які умови та виплати 05.05.2026

Пенсії ветеранів за вислугу років: які умови та виплати

Вибір редакції
Всі
Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською
ТОП статей 13.05.2026

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською

 Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

Останні новини
Сьогодні  13:00

НБУ випустив дві нові пам’ятні монети

 Сьогодні  11:30

До Землі наближається величезний астероїд — вчені

 15.05.2026  19:40

ШІ допоміг повернути доступ до криптогаманця, заблокованого 10 років

 15.05.2026  17:00

НБУ прискорює запуск нової моделі банків в Україні

 15.05.2026  15:40

Мінцифри запустило ШІ-асисента у застосунку Дія

 15.05.2026  14:20

Супер Ель-Ніньйо може повторитися: людству загрожують посухи й голод

 15.05.2026  13:00

Revolut планує запустити підрозділ private banking у Європі

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.