Які виплати та пільги отримують звільнені з полону захисники

Після повернення з полону кожен захисник чи захисниця має право на грошові виплати, медичну допомогу, відпустку та широкий спектр соціальних гарантій

Міністерство оборони нагадує про основні з них.

Держава забезпечує звільненим з полону військовослужбовцям комплекс виплат і пільг, що діють незалежно від подальшого рішення щодо служби.

Грошові виплати після звільнення з полону

Кожен звільнений з полону має право на одноразову виплату 100 000 гривень – її можна отримати особисто після встановлення факту полону через заяву до Мінрозвитку. Також нараховується щорічна грошова допомога у розмірі 100 000 гривень за кожен рік перебування в полоні.

Протягом усього часу перебування в полоні зберігається грошове забезпечення за останнім місцем служби, включно з додатковою винагородою. Якщо особистого розпорядження не було складено, 50% перераховується найближчим родичам, 50% депонується на рахунку військовослужбовця і виплачується після повернення.

Відпустка, медична допомога та соціальний захист звільнених з полону

Після повернення з полону військовослужбовець отримує 90 днів оплачуваної відпустки без умов щодо подальшої служби. Відпустку не можна розділити на частини; відкликати – лише за згодою військовослужбовця.



Держава також забезпечує комплексне медичне обстеження, психологічну і правову допомогу, а за наявності відповідного висновку ВЛК – лікування за кордоном.

Статус учасника бойових дій (УБД) присвоюється автоматично – без додаткових заяв. З 2025 року поранення, травми та захворювання, набуті в полоні, прирівнюються до бойових, що гарантує повний обсяг соціального захисту, пільг і безоплатної реабілітації.

Серед інших гарантій:

першочергове забезпечення житлом;

збереження місця роботи на весь період полону та ще 6 місяців після звільнення;

кредитні канікули;

відстрочка від мобілізації;

підтримка для здобуття освіти.

