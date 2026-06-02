Грошова допомога у червні: хто отримає до 12 300 грн

У червні 2026 року українці можуть оформити грошову допомогу від міжнародних гуманітарних організацій. Розмір виплат сягає 12 300 грн, а підтримка доступна для переселенців, евакуйованих громадян, постраждалих від обстрілів та інших вразливих категорій населення

Із червня 2026 року міжнародні гуманітарні організації продовжують надавати фінансову допомогу українцям, які постраждали від війни. Програми підтримки охоплюють внутрішньо переміщених осіб, евакуйованих громадян, жителів прифронтових територій та сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Які виплати надає Червоний Хрест

У 2026 році Український Червоний Хрест працює за оновленою системою фінансової підтримки, яка замінила попередні програми багатоцільової допомоги.

У червні підтримка доступна для мешканців Харківської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Сумської, Чернігівської, Миколаївської та Одеської областей.

Передбачені такі виплати:

до 10 800 грн — жителям прифронтових територій;

до 12 300 грн — громадянам, які були евакуйовані;

до 12 300 грн — людям, які постраждали внаслідок обстрілів;

від 2 000 до 3 000 грн щомісяця — окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб.

Додаткову інформацію можна отримати за номером гарячої лінії: 0 800 332 656.

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Допомога від УВКБ ООН

Навесні 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців оновило підхід до надання фінансової підтримки. Відтепер під час розгляду заявок основну увагу приділяють рівню потреб заявників.

У межах програми доступні такі виплати:

12 300 грн на особу — для евакуйованих громадян;

12 300 грн — для постраждалих від обстрілів;

від 2 000 до 3 000 грн на місяць — для найбільш вразливих переселенців;

близько 10 800 грн — для українців, які повернулися до своїх домівок.

Програми підтримки від Карітас Україна

Карітас Україна продовжує реалізовувати гуманітарні програми для людей, які постраждали через війну. Допомога спрямована на жителів прифронтових регіонів, переселенців, а також родини, які втратили житло або джерела доходу.

У межах програм можна отримати:

допомогу на ремонт та відновлення житла;

компенсацію витрат на оренду;

забезпечення питною водою;

психологічну та юридичну підтримку;

допомогу для відновлення доходів і ведення господарства.

Для участі у програмах необхідно звернутися до місцевих осередків Карітас Україна або дочекатися роботи мобільних груп у своїй громаді.

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За матеріалами napensii.ua.