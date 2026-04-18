Де в ЄС найкраща підтримка для українців у 2026: виплати та умови

У 2026 році система підтримки українців у Європі продовжує змінюватися, і головний тренд стає все очевиднішим: країни поступово відходять від довготривалих безумовних виплат і прив’язують допомогу до працевлаштування та активної інтеграції. Водночас різниця між державами залишається суттєвою — як у розмірах виплат, так і в рівні соціальних гарантій, житла та доступу до медицини

Абсолютним лідером за рівнем прямої фінансової підтримки залишається Бельгія. Тут українці можуть отримувати близько 1300 євро на місяць, а також додаткові соціальні блага — державне житло, субсидії на базові потреби, включно з одягом, меблями та медикаментами. Це одна з найбільш комплексних систем підтримки в ЄС, яка забезпечує не лише фінансову стабільність, а й базове облаштування життя.

На другому місці — Німеччина зі своєю системою Bürgergeld. Українці отримують приблизно 563 євро на місяць, але ключова перевага полягає не лише у грошах: держава повністю покриває оренду житла (за встановленими нормами), забезпечує медичне страхування та доступ до інтеграційних програм і курсів мови. Водночас у 2026 році Німеччина посилює контроль за активністю отримувачів допомоги, роблячи акцент на працевлаштуванні.

Читайте також: ЄС запускає нову систему контролю на кордоні: що зміниться для українців

Чехія та Нідерланди пропонують більш помірний рівень підтримки, орієнтований на базові потреби та тимчасове проживання. У Чехії допомога становить близько 190 євро з можливістю отримання соціального житла, тоді як у Нідерландах близько 205 євро виплачується на харчування та одяг у рамках системи приймальних центрів. Обидві країни роблять ставку на швидку інтеграцію та перехід до самозабезпечення.

Польща вирізняється іншим підходом: замість високих виплат дорослим основна підтримка спрямована на сім’ї з дітьми. Тут діє виплата 800 злотих щомісяця на дитину, а також одноразові шкільні виплати. При цьому система активно стимулює офіційне працевлаштування та самостійне забезпечення.

Загальна картина по Європі показує чіткий тренд: у країнах із вищими виплатами рівень зайнятості українців нижчий (приблизно 39–46%), тоді як у державах із меншою допомогою він значно вищий і може сягати понад 70%. Саме тому уряди поступово переглядають соціальні програми, зменшуючи безумовні виплати та посилюючи вимоги до роботи.

У підсумку, вибір країни у 2026 році залежить не лише від розміру допомоги, а й від того, який формат життя людина шукає: максимальну соціальну підтримку, швидкий вихід на ринок праці або баланс між цими двома моделями.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де в ЄС платять найбільше: як змінилася мінімальна ЗП у 2026

ЄС готується змінити підхід до перебування українців після 2027 року

Коли ЄС припинить надавати тимчасовий захист українцям — озвучено дату