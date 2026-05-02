Де в ЄС найвищі зарплати

У низці європейських країн середні зарплати перевищують €4 тис. на місяць, однак високі доходи часто супроводжуються дорогим життям і значними податками

Лідером за рівнем оплати праці залишається Люксембург. Середня річна зарплата тут сягає близько €75 919, що пояснюється потужним фінансовим сектором і присутністю інституцій ЄС.

Серед інших країн із найвищими зарплатами — Швейцарія, де середній дохід становить близько €7 500 на місяць, а також Данія з показником €6 000–€6 400 до оподаткування. Високі зарплати тут підтримують розвинені галузі — фінанси, фармацевтика та енергетика.

До топу також входять Норвегія (€5 000–€5 500), Австрія (€4 500–€4 700) і Німеччина (близько €4 200 на місяць). У цих країнах ключову роль відіграють промисловість, ІТ і енергетичний сектор.

У Бельгії та Нідерландах середні зарплати перебувають на рівні €3 800–€4 200. Вони приваблюють фахівців завдяки концентрації міжнародних компаній і європейських інституцій.

Фінляндія та Ірландія мають дещо нижчі середні показники — від €2 100 до €3 500, однак залишаються популярними через розвиток технологічного сектору та високий рівень життя.

Експерти наголошують: при виборі країни для роботи варто враховувати не лише номінальну зарплату, а й податки, витрати на житло та купівельну спроможність.

За матеріалами robin.jobs.