Деякі українці отримають від 10 до 12 тис. грн допомоги

Частина українців невдовзі зможе оформити нову грошову допомогу та отримати набори першої необхідності. Програму запускають одразу у трьох регіонах України.

Благодійний фонд Щедрик запускає програму «MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику». У межах ініціативи українцям надаватимуть як гуманітарну, так і фінансову підтримку.

Про старт програми повідомили у пресслужбі фонду.

Яку допомогу надаватимуть

Учасники програми зможуть отримати:

непродовольчі набори;

гігієнічні набори;

набори інклюзивної гігієни;

виплати 12 300 грн для евакуйованих та постраждалих від обстрілів;

виплати 10 800 грн для соціально й економічно вразливих категорій населення;

фінансову допомогу на відновлення або запуск малого бізнесу та самозайнятості.

Хто може подати заявку

Програма орієнтована на:

внутрішньо переміщених осіб;

евакуйованих українців;

людей, які проживають у місцях тимчасового перебування, транзитних центрах або приватних домогосподарствах.

Допомогу надаватимуть у громадах:

Дніпропетровської області;

Миколаївської області;

Херсонської області.

Як зареєструватися

У фонді повідомили, що форми для реєстрації незабаром опублікують у Telegram-каналі БФ Щедрик.

