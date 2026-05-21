Деякі українці отримають від 10 до 12 тис. грн допомоги

21.05.2026 16:50
Микола Деркач

Частина українців невдовзі зможе оформити нову грошову допомогу та отримати набори першої необхідності. Програму запускають одразу у трьох регіонах України.

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Благодійний фонд Щедрик запускає програму «MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику». У межах ініціативи українцям надаватимуть як гуманітарну, так і фінансову підтримку.

Про старт програми повідомили у пресслужбі фонду.

Яку допомогу надаватимуть

Учасники програми зможуть отримати:

  • непродовольчі набори;
  • гігієнічні набори;
  • набори інклюзивної гігієни;
  • виплати 12 300 грн для евакуйованих та постраждалих від обстрілів;
  • виплати 10 800 грн для соціально й економічно вразливих категорій населення;
  • фінансову допомогу на відновлення або запуск малого бізнесу та самозайнятості.

Хто може подати заявку

Програма орієнтована на:

  • внутрішньо переміщених осіб;
  • евакуйованих українців;
  • людей, які проживають у місцях тимчасового перебування, транзитних центрах або приватних домогосподарствах.

Допомогу надаватимуть у громадах:

  • Дніпропетровської області;
  • Миколаївської області;
  • Херсонської області.

Як зареєструватися

У фонді повідомили, що форми для реєстрації незабаром опублікують у Telegram-каналі БФ Щедрик.

За матеріалами napensii.ua.

