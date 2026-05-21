Деякі українці отримають від 10 до 12 тис. грн допомоги

Частина українців невдовзі зможе оформити нову грошову допомогу та отримати набори першої необхідності. Програму запускають одразу у трьох регіонах України.
Благодійний фонд Щедрик запускає програму «MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику». У межах ініціативи українцям надаватимуть як гуманітарну, так і фінансову підтримку.
Про старт програми повідомили у пресслужбі фонду.
Яку допомогу надаватимуть
Учасники програми зможуть отримати:
- непродовольчі набори;
- гігієнічні набори;
- набори інклюзивної гігієни;
- виплати 12 300 грн для евакуйованих та постраждалих від обстрілів;
- виплати 10 800 грн для соціально й економічно вразливих категорій населення;
- фінансову допомогу на відновлення або запуск малого бізнесу та самозайнятості.
Читайте також: Скільки грошей на рахунках українців — звіт за квітень 2026
Хто може подати заявку
Програма орієнтована на:
- внутрішньо переміщених осіб;
- евакуйованих українців;
- людей, які проживають у місцях тимчасового перебування, транзитних центрах або приватних домогосподарствах.
Допомогу надаватимуть у громадах:
- Дніпропетровської області;
- Миколаївської області;
- Херсонської області.
Як зареєструватися
У фонді повідомили, що форми для реєстрації незабаром опублікують у Telegram-каналі БФ Щедрик.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Україна отримає допомогу лише після реформи оподаткування посилок — Bloomberg
Частка проблемних кредитів впала до мінімуму за 15 років — НБУ
Чому українцям блокують рахунки за кордоном
За матеріалами napensii.ua.