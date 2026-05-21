Яка сума мінімальної пенсії у Польщі у 2026

У Польщі, як і в Україні, діє гарантований державою мінімальний рівень пенсій. Крім цього, виплати там щороку переглядають через механізм індексації — з урахуванням інфляції та змін в економіці. Чергове оновлення пенсійних сум набуло чинності з 1 березня 2026 року

Як змінилися пенсії у Польщі після індексації у 2026 році

Із початку березня польська система соціального страхування ZUS автоматично перерахувала пенсії та супутні доплати. Жодних заяв чи звернень від пенсіонерів для цього не вимагалося — нові суми нарахували всім отримувачам автоматично.

Цьогоріч індексація склала 5,3%, а коефіцієнт перерахунку визначили на рівні 105,3%. У ZUS пояснили, що під час розрахунку враховували середньорічну інфляцію для пенсіонерів та людей з інвалідністю, а також частину реального зростання зарплат у країні — щонайменше 20% від показника за минулий рік.

Який розмір мінімальної пенсії у Польщі у 2026 році

Після березневого перерахунку мінімальна пенсія у Польщі збільшилася майже на 100 злотих — до 1 978,49 злотих брутто, що еквівалентно приблизно 23,9 тис. грн. Аналогічний рівень встановили для виплат через повну втрату працездатності та пенсій у зв’язку із втратою годувальника.

Соціальна пенсія також тепер становить 1 978,49 злотих брутто. Для осіб із частковою непрацездатністю сума виплат нижча — 1 483,87 злотих брутто, або близько 17,9 тис. грн.

Окремо у країні переглянули допомогу для людей, які потребують постійного догляду та не можуть жити самостійно. Після індексації максимальний розмір такої виплати зріс до 2 687,67 злотих — це приблизно 32,5 тис. грн.

Які ще виплати у Польщі зросли

Разом із пенсіями влада Польщі підвищила й низку інших соціальних виплат та надбавок. Зокрема, змінилися суми допомоги на догляд, виплат для повних сиріт та передпенсійної підтримки.

Після індексації розміри виплат виглядають так:

допомога на догляд — 366,68 злотих;

виплата для повної сироти — 689,17 злотих;

передпенсійна допомога — 1 993,76 злотих брутто.

Також підвищення торкнулося спеціальної надбавки для військових з інвалідністю, які втратили працездатність і потребують постійного стороннього догляду. З березня її розмір складає 550,02 злотих.

У ZUS уточнили, що індексація охопила всі виплати, призначені до кінця лютого 2026 року. Перерахунок здійснили автоматично, а кожен отримувач пенсії додатково отримав офіційне повідомлення з новими сумами.

Дізнатися оновлений розмір пенсії та доплат можна через особистий кабінет на платформі електронних послуг ZUS або з паперового повідомлення, де вказані суми до та після індексації, а також застосований коефіцієнт перерахунку.

Джерело: novyny.live.