Чи зміняться тарифи на комуналку у червні

19.05.2026 14:10
Ольга Деркач

З 1 червня 2026 року українцям не доведеться готуватися до нового стрибка тарифів на комунальні послуги. Влада разом із ключовими постачальниками вирішила зберегти чинні ціни на електроенергію та газ без змін ще на тривалий час. Водночас ситуація з водопостачанням залишається менш прогнозованою, оскільки остаточні тарифи в цій сфері визначаються на місцевому рівні

Електроенергія залишиться за чинною ціною щонайменше до листопада

Напередодні літа питання тарифів на світло традиційно стає одним із найчутливіших, адже зі зростанням температури збільшується й навантаження на енергосистему через активне використання кондиціонерів та побутової техніки. Однак уряд вирішив не переглядати розцінки для населення.

Починаючи з 1 червня, побутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 грн за 1 кВтгод. При цьому Кабмін уже визначив, що чинний тариф діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року, а отже найближчими місяцями підвищення не очікується.

Ціну на газ також зафіксували

Без змін залишиться й вартість природного газу для більшості українських домогосподарств, які користуються послугами Нафтогазу. Компанія продовжить постачати паливо за тарифом 7,96 грн за кубометр.

Новий фіксований період почав діяти з 1 травня 2026 року та розрахований на рік — до 30 квітня 2027 року. Таким чином споживачі матимуть прогнозовану вартість газу протягом усього наступного опалювального сезону.

Чому тарифи на воду різняться залежно від міста

На відміну від електроенергії та газу, у сфері водопостачання немає єдиного загальнодержавного тарифу. Вартість послуг визначається окремо в кожному регіоні та залежить від рішень місцевої влади й особливостей роботи конкретних водоканалів.

На формування ціни впливають затверджені нормативи НКРЕКП, технічний стан інфраструктури, віддаленість джерел води, витрати на очищення та інші локальні фактори. Саме через це навіть сусідні міста можуть мати суттєво різні розцінки на воду та водовідведення.

У деяких регіонах вода все ж дорожчає

Попри загальне стримування тарифів під час війни, частина водоканалів опинилася у складному фінансовому становищі. Пошкодження інфраструктури через обстріли, зношені мережі, дорогі ремонти та зростання вартості реагентів створюють додатковий тиск на підприємства.

Крім того, водоканали змушені купувати електроенергію за вищими промисловими тарифами, адже для роботи насосних станцій потрібні значні обсяги електрики. Через це в окремих громадах місцева влада все ж ухвалює рішення про підвищення тарифів.

