Як українцям за кордоном не втратити право на пенсію

18.05.2026 20:10
Ольга Деркач

Українці, які після початку повномасштабної війни переїхали жити за кордон, можуть продовжувати накопичувати страховий стаж для майбутньої пенсії в Україні

Це особливо актуально для людей, яким до виходу на пенсію залишилося кілька років, а також для тих, хто проживає у державах, з якими Україна не уклала угоди про соціальне забезпечення.

Хто має право добровільно сплачувати внески

У Пенсійному фонді пояснили, що добровільно сплачувати страхові внески можуть усі громадяни України за двох умов:

  • людина має бути внесена до реєстру застрахованих осіб;
  • вона не повинна отримувати пенсію.

Також українське законодавство дозволяє робити внески не лише за себе, а й за інших людей, якщо вони відповідають цим критеріям. Наприклад, діти можуть оплачувати внески за батьків, а чоловік або дружина — підтримувати таким чином свого партнера.

Як долучитися до системи добровільних внесків

Для оформлення добровільної участі у системі пенсійного страхування необхідно укласти спеціальний договір через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Після цього громадяни можуть самостійно визначати:

  • регулярність сплати внесків;
  • тривалість періоду, протягом якого здійснюватимуться платежі;
  • суму коштів, які перераховуватимуться до Пенсійного фонду.

У ПФУ наголосили, що для повного зарахування одного місяця до страхового стажу сума внеску не може бути меншою за мінімальний страховий платіж. Станом на зараз він складає $45,65 або 1902,34 грн. Це 22% від мінімальної заробітної плати, яка нині становить 8647 грн.

Нагадаємо, що в Україні й надалі діє система підтримки громадян, які мають особливі заслуги перед державою. У 2026 році жінки, які виховали багато дітей, можуть розраховувати не лише на щомісячну доплату до пенсії, а й на можливість вийти на пенсію раніше встановленого віку.

Джерело: Retailers.

