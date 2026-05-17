Доплата до пенсії у 2026 році: хто має право на надбавку

В Україні й надалі діє система підтримки громадян, які мають особливі заслуги перед державою. У 2026 році жінки, які виховали багато дітей, можуть розраховувати не лише на щомісячну доплату до пенсії, а й на можливість вийти на пенсію раніше встановленого віку

Хто може отримувати доплату

Право на пенсію за особливі заслуги перед Україною мають жінки, які народили та виховали щонайменше п’ятьох дітей до шестирічного віку. Така надбавка призначається окремо від основної пенсії та виплачується незалежно від того, який саме вид пенсійного забезпечення отримує людина.

Йдеться про пенсію за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника або за вислугу років. Додаткова виплата нараховується поверх основної суми пенсії.

Скільки доплачуватимуть у 2026 році

Розмір надбавки напряму залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році доплата становить від 35% до 40% цього показника.

На початок 2026 року багатодітні матері можуть отримувати додатково від 908,25 грн до 1038 грн щомісяця. Остаточна сума залежить від кількості дітей, яких виховала жінка.

Коли виплати може отримати батько

Законодавство передбачає можливість передання права на таку пенсійну надбавку батькові. Це можливо у випадках, якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав.

У такій ситуації саме батько може оформити пенсію за особливі заслуги перед Україною, якщо він самостійно виховав п’ятьох або більше дітей.

Хто може вийти на пенсію раніше

Для багатодітних матерів також передбачено право дострокового виходу на пенсію. Скористатися ним можна за дотримання двох обов’язкових умов:

досягнення 50-річного віку;

наявність щонайменше 15 років страхового стажу.

Лише за одночасного виконання цих вимог жінка може претендувати на дострокове пенсійне забезпечення.

Як подати документи

Для оформлення дострокової пенсії необхідно звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду України.

Подати заяву дозволяється не раніше ніж за один місяць до досягнення 50-річного віку. Водночас у Пенсійному фонді рекомендують не затягувати з оформленням та звернутися протягом трьох місяців після дня народження.

Якщо документи подані в установлений термін, пенсію призначать із дня досягнення 50 років. Якщо ж людина звернеться пізніше, виплати почнуть нараховувати лише з дати подання заяви.

Джерело: The Page.