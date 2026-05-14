Членкиня наглядових рад «Ощадбанку» та «Укрнафти» внесла 8 млн грн застави за Єрмака

8 млн із 140 млн грн застави за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака готова сплатити Роза Тапанова — виконувачка обов’язків директорки заповідника Бабин Яр та його давня партнерка по бізнесу

Про своє рішення вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За словами Тапанової, кошти будуть перераховані на спеціальний депозитний рахунок у межах застави, визначеної Вищим антикорупційним судом як запобіжний захід для Єрмака.

Вона наголосила, що гроші мають офіційне походження та вказані в її щорічній декларації.

«Я прийняла рішення внести 8 000 000 грн на спеціальний депозитний рахунок для формування застави, яка визначена рішенням Вищого антикорупційного суду як запобіжний захід для Андрія Борисовича Єрмака. Вказана сума грошових коштів є частиною моїх офіційних доходів, які зазначені у моїй щорічній декларації. Вважаю це доцільним для забезпечення конституційного права на захист та підтримки принципу презумпції невинуватості», — пояснила посадовиця.

Ситуацію також прокоментував народний депутат Ярослав Железняк. Він звернув увагу на те, що Тапанова й досі обіймає державні посади, на які, за його словами, потрапила після приходу Єрмака до влади.

«Людина, яка завдяки Єрмаку отримує досі зарплату від держави у наглядових радах …..вирішила внести частину цієї зарплати на заставу Єрмаку. Сильно. Прям взірець корпоративного управління.», — написав депутат.

Що відомо про Розу Тапанову

Тапанова працює у сфері адвокатури з 2005 року. За інформацією bihus.info, раніше вона була пов’язана з юридичним бізнесом Андрія Єрмака. Зокрема, працювала у створеній ним компанії «Міжнародна правнича компанія», а згодом стала його партнеркою в однойменному адвокатському об’єднанні.

Після того як Єрмак очолив Офіс президента, Тапанова отримала низку посад у державному секторі. Наразі вона входить до наглядових рад Ощадбанку та Укрнафти, а також виконує обов’язки директорки заповідника Бабин Яр.

Згідно з декларацією, за минулий рік Тапанова задекларувала понад 14 млн грн доходів із цих трьох структур.

Допоміжне джерело: Букви.