close-btn
PaySpaceMagazine

Членкиня наглядових рад «Ощадбанку» та «Укрнафти» внесла 8 млн грн застави за Єрмака

14.05.2026 15:20
Ольга Деркач

8 млн із 140 млн грн застави за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака готова сплатити Роза Тапанова — виконувачка обов’язків директорки заповідника Бабин Яр та його давня партнерка по бізнесу

Членкиня наглядових рад «Ощадбанку» та «Укрнафти» внесла 8 млн грн застави за Єрмака

Фото: НБУ

Про своє рішення вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За словами Тапанової, кошти будуть перераховані на спеціальний депозитний рахунок у межах застави, визначеної Вищим антикорупційним судом як запобіжний захід для Єрмака.

Вона наголосила, що гроші мають офіційне походження та вказані в її щорічній декларації.

«Я прийняла рішення внести 8 000 000  грн на спеціальний депозитний рахунок для формування застави, яка визначена рішенням Вищого  антикорупційного суду як запобіжний захід для Андрія Борисовича Єрмака. Вказана сума грошових коштів є частиною моїх офіційних доходів, які зазначені у моїй щорічній декларації. Вважаю це доцільним для забезпечення конституційного права на захист та підтримки принципу презумпції невинуватості», — пояснила посадовиця.

Ситуацію також прокоментував народний депутат Ярослав Железняк. Він звернув увагу на те, що Тапанова й досі обіймає державні посади, на які, за його словами, потрапила після приходу Єрмака до влади.

Читайте також: В Україні закривається популярна мережа супермаркетів

«Людина, яка завдяки Єрмаку отримує досі зарплату від держави у наглядових радах …..вирішила внести частину цієї зарплати на заставу Єрмаку. Сильно. Прям взірець корпоративного управління.», — написав депутат.

Що відомо про Розу Тапанову

Тапанова працює у сфері адвокатури з 2005 року. За інформацією bihus.info, раніше вона була пов’язана з юридичним бізнесом Андрія Єрмака. Зокрема, працювала у створеній ним компанії «Міжнародна правнича компанія», а згодом стала його партнеркою в однойменному адвокатському об’єднанні.

Після того як Єрмак очолив Офіс президента, Тапанова отримала низку посад у державному секторі. Наразі вона входить до наглядових рад Ощадбанку та Укрнафти, а також виконує обов’язки директорки заповідника Бабин Яр.

Згідно з декларацією, за минулий рік Тапанова задекларувала понад 14 млн грн доходів із цих трьох структур.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які світові компанії сплатили найбільше податків в Україні

Земля проходить крізь уламки древньої зорі

НБУ застосував заходи впливу до 2 фінкомпаній

Допоміжне джерело: Букви.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Які світові компанії сплатили найбільше податків в Україні 13.05.2026

Які світові компанії сплатили найбільше податків в Україні
Українські стартапи отримають до €40 тис. у рамках Startup EDGE 13.05.2026

Українські стартапи отримають до €40 тис. у рамках Startup EDGE
У скільки обходиться Україні день війни — Сибіга 13.05.2026

У скільки обходиться Україні день війни — Сибіга
Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською 13.05.2026

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською
Скільки транспортного податку заплатили українці у 2026 — Податкова 13.05.2026

Скільки транспортного податку заплатили українці у 2026 — Податкова
Хто з оптових компаній заробив найбільше — Опендатабот 13.05.2026

Хто з оптових компаній заробив найбільше — Опендатабот

Вибір редакції
Всі
Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською
ТОП статей 13.05.2026

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською

 Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

Останні новини
Сьогодні  19:20

Банки готують нові ліміти на перекази для ФОПів та бізнесу

 Сьогодні  18:00

Земля розколюється: учені виявили ознаки нового тектонічного розлому

 Сьогодні  16:40

Названо найпопулярніший телефон у світі, і це не iPhone

 Сьогодні  15:20

Членкиня наглядових рад «Ощадбанку» та «Укрнафти» внесла 8 млн грн застави за Єрмака

 Сьогодні  14:20

Ринок альткоїнів поступово відновлюється — експерти

 Сьогодні  13:00

UPD. В Україні закривається популярна мережа супермаркетів

 Сьогодні  11:40

Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн в день перемоги Трампа

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.