Як отримати державну допомогу на догляд

Державна соціальна допомога на догляд: як оформити через пенсійний фонд україни

У документі ПФУ зазначається, що з 1 липня 2025 року призначення і виплата багатьох видів державної соціальної допомоги здійснюється через Пенсійний фонд України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.06.2025 № 695. Серед таких видів допомог — державна соціальна допомога на догляд, яка є важливою підтримкою для тих, хто доглядає за особами з інвалідністю або похилого віку.

Допомога надається:

громадянам, які постійно проживають на території України;

іноземцям та особам без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну, та особам, які визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

громадянам Республіки Польща, які перебувають на території України на особливих умовах.

Останнє передбачено ЗУ «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України», середньомісячний сукупний дохід яких за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує прожитковий мінімум, визначений для осіб, які втратили працездатність (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника), що одночасно відповідають таким умовам:

особам з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»:

I групи; II і III групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

особам, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (крім осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 13):

I групи; II і III групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» і які є особами з інвалідністю I групи внаслідок причин, визначених у пункті «б» статті 16 Закону, або одинокими пенсіонерами і за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду;

одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю I групи та осіб, зазначених у підпункті 6 пункту 13);

малозабезпеченим особам з інвалідністю I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю, зазначених у підпунктах 1-3 , 6 пункту 13);

одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію відповідно до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (крім осіб, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 13).

Перелік документів:

заява встановленої форми;

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП;

декларація про доходи осіб, які звернулися за призначенням ДСД особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю (у разі потреби);

рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду);

документи, що підтверджують участь у бойових діях у період Другої світової війни для осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років: I групи, II і III групи, які є одинокими і за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду, які брали безпосередню участь у бойових діях у період Другої світової війни.

Способи звернення

Подати документи для оформлення допомоги на догляд можна кількома способами.

Особисто:

у будь-якому територіальному сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через ЦНАП.

Онлайн:

портал електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua мобільний додаток ПФУ;

через застосунок Дія (за наявності КЕП або ID-картки з NFC);

пошта.

