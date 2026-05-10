В Україні готують новий механізм грошової підтримки на зиму

Під час зустрічі у США Денис Улютін розповів про новий механізм допомоги, який дозволить швидше надавати виплати через державні системи

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

У межах робочого візиту до США Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін провів зустріч із заступницею Генерального директора Міжнародної організації з міграції (МОМ) з операційної діяльності Угочі Деніелс.

Міністр подякував МОМ за незмінну підтримку України та окреслив системний підхід держави до перебудови архітектури соціальної сфери. Зокрема, він поінформував про запровадження Рахунку гуманітарного реагування і стійкості як інструменту поєднання гуманітарної допомоги та соціальної політики.

«Рахунок дозволяє партнерам швидко спрямовувати фінансування в кризових ситуаціях безпосередньо через державні системи з використанням наявних реєстрів, механізмів адресності та платіжної інфраструктури. Такий підхід допомагає уникати дублювання, підвищує прозорість і зміцнює інституційну спроможність держави. Разом з партнерами ми плануємо використати цей рахунок для грошової підтримки українців вже наступної зими», – зазначив Денис Улютін.

Читайте також: Податкова запустила новий інструмент для бізнесу

Під час зустрічі сторони також обговорили Стратегію щодо ВПО до 2030 року, головна мета якої у відновленні самодостатності кожної переміщеної особи. Серед ключових напрямків – розвиток житлових рішень, зокрема соціальної оренди, як інструменту інтеграції та економічної активності.

Крім того, сторони зосередилися на політиці збереження зв’язку з українцями за кордоном. У цьому контексті Денис Улютін відзначив лідерство МОМ у розвитку Альянсу діаспори з відновлення України.

«Для нас ця ініціатива є частиною ширшої політики єдності, спрямованої на підтримку зв’язку з українцями за кордоном, координацію повернення та реінтеграції, а також узгодження зусиль урядів, донорів і діаспори. Водночас Центри єдності є практичним елементом цього підходу, забезпечуючи доступ до інформації, консультацій та підтримки для прийняття усвідомлених рішень», – додав Міністр.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які податкові пільги надаються мобілізованим ФОПам

Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ

Інвестиції в ОВДП зростають: скільки грошей залучено у квітні 2026