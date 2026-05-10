close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні готують новий механізм грошової підтримки на зиму

10.05.2026 11:30
Микола Деркач

Під час зустрічі у США Денис Улютін розповів про новий механізм допомоги, який дозволить швидше надавати виплати через державні системи

В Україні готують новий механізм грошової підтримки на зиму

Фото: magnific.com

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

У межах робочого візиту до США Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін провів зустріч із заступницею Генерального директора Міжнародної організації з міграції (МОМ) з операційної діяльності Угочі Деніелс.

Міністр подякував МОМ за незмінну підтримку України та окреслив системний підхід держави до перебудови архітектури соціальної сфери. Зокрема, він поінформував про запровадження Рахунку гуманітарного реагування і стійкості як інструменту поєднання гуманітарної допомоги та соціальної політики.

«Рахунок дозволяє партнерам швидко спрямовувати фінансування в кризових ситуаціях безпосередньо через державні системи з використанням наявних реєстрів, механізмів адресності та платіжної інфраструктури. Такий підхід допомагає уникати дублювання, підвищує прозорість і зміцнює інституційну спроможність держави. Разом з партнерами ми плануємо використати цей рахунок для грошової підтримки українців вже наступної зими», – зазначив Денис Улютін.

Читайте також: Податкова запустила новий інструмент для бізнесу

Під час зустрічі сторони також обговорили Стратегію щодо ВПО до 2030 року, головна мета якої у відновленні самодостатності кожної переміщеної особи. Серед ключових напрямків – розвиток житлових рішень, зокрема соціальної оренди, як інструменту інтеграції та економічної активності.

Крім того, сторони зосередилися на політиці збереження зв’язку з українцями за кордоном. У цьому контексті Денис Улютін відзначив лідерство МОМ у розвитку Альянсу діаспори з відновлення України.

«Для нас ця ініціатива є частиною ширшої політики єдності, спрямованої на підтримку зв’язку з українцями за кордоном, координацію повернення та реінтеграції, а також узгодження зусиль урядів, донорів і діаспори. Водночас Центри єдності є практичним елементом цього підходу, забезпечуючи доступ до інформації, консультацій та підтримки для прийняття усвідомлених рішень», – додав Міністр.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які податкові пільги надаються мобілізованим ФОПам

Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ

Інвестиції в ОВДП зростають: скільки грошей залучено у квітні 2026

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Як військовим та ветеранам отримати пільги на комунальні послуги 09.05.2026

Як військовим та ветеранам отримати пільги на комунальні послуги
В Україні збільшать гранти для малого бізнесу 09.05.2026

В Україні збільшать гранти для малого бізнесу
Де найшвидше зростають зарплати — рейтинг країн 08.05.2026

Де найшвидше зростають зарплати — рейтинг країн
Хто може раніше вийти на пенсію та як це зробити 08.05.2026

Хто може раніше вийти на пенсію та як це зробити
Кого та на скільки оштрафував НБУ в квітні 2026 08.05.2026

Кого та на скільки оштрафував НБУ в квітні 2026
Які податкові пільги надаються мобілізованим ФОПам 07.05.2026

Які податкові пільги надаються мобілізованим ФОПам

Вибір редакції
Всі
Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика
ТОП статей 29.04.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  14:30

Українців хочуть офіційно «моніторити» на роботі

 Сьогодні  13:00

Марс знищить один зі своїх супутників

 Сьогодні  10:00

15 балів — і без прав: як в Україні хочуть карати водіїв

 09.05.2026  14:30

SEC готує нові правила для крипторинку та ШІ-фінансів

 09.05.2026  13:00

США накрило одне з найбільших цунамі в історії

 09.05.2026  10:00

В Україні збільшать гранти для малого бізнесу

 08.05.2026  20:10

Фізики виявили місце у Всесвіті, де час може рухатися назад

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.