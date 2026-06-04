В Україні можуть підвищити пенсійний вік до 67 років

Поки в Україні тривають дискусії щодо майбутнього пенсійної системи та можливого підвищення пенсійного віку до 67 років, дедалі актуальнішим стає питання тривалості життя населення. Для багатьох чоловіків запропонований пенсійний вік фактично збігається із середньою тривалістю життя

За оцінками демографів, українські чоловіки в середньому живуть близько 67 років, а жінки — 76-77 років. Загальна середня тривалість життя в країні становить приблизно 72 роки. Для порівняння, у Румунії цей показник сягає 75 років, у Польщі — 78 років, а в Німеччині — 81 року.

Різниця між чоловіками та жінками особливо помітна у сільській місцевості, де вона досягає 12 років. Експерти пояснюють це важчими умовами праці, більш ризикованою поведінкою та поширеністю шкідливих звичок серед чоловіків.

Куріння, зловживання алкоголем, небезпечна робота та рідші профілактичні огляди підвищують ризики серцево-судинних і онкологічних захворювань. Водночас жінки частіше стежать за здоров’ям та рідше потрапляють у небезпечні ситуації.

Одним із головних чинників, що впливають на тривалість життя українців, залишається війна. Вона призвела до значних людських втрат і погіршила стан здоров’я населення через постійний стрес та загострення хронічних захворювань.

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Найпоширенішою причиною смертності в Україні залишаються серцево-судинні захворювання — на них припадає близько 64% усіх смертей. Друге місце посідають онкологічні хвороби з часткою близько 14%.

На показники також впливають екологічні фактори. У промислових регіонах частіше фіксують захворювання, пов’язані із забрудненням повітря, тоді як жителі Львівської та Івано-Франківської областей у середньому живуть на 3-4 роки довше завдяки сприятливішим умовам.

Додатковими ризиками залишаються вимушена міграція, тривалий стрес та обмежений доступ до якісної медицини для частини населення.

За оцінками демографів, українці після виходу на пенсію у 60 років у середньому отримують пенсійні виплати близько 16,5 року. При цьому майже 2 млн пенсіонерів живуть на мінімальну пенсію у розмірі ₴2 600.

Через дефіцит кадрів, спричинений війною, роботодавці дедалі частіше залучають людей пенсійного віку. Сьогодні в Україні працюють близько 2,8 млн пенсіонерів, що перевищує довоєнні показники. У результаті багато українців фактично продовжують трудову діяльність навіть після досягнення пенсійного віку.

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Джерело: На пенсії.