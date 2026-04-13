Українцям доведеться працювати довше: змінюються вимоги до стажу

В Україні поступово підвищують вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Уже з 2027 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати щонайменше 34 роки стажу замість 33

Це означає, що дедалі більше українців не зможуть вчасно виходити на пенсію та будуть змушені працювати довше або погоджуватися на пізніший вихід — у 63 чи 65 років.

Така норма є частиною чинної пенсійної реформи, яка передбачає щорічне підвищення вимог до стажу до 2028 року. У підсумку мінімальний стаж для виходу на пенсію у 60 років сягне 35 років.

Як перевірити свій стаж

Кожен українець може перевірити накопичений страховий стаж через портал Пенсійного фонду України. Особистий кабінет доступний як для працюючих громадян, так і для пенсіонерів.

Авторизуватися можна кількома способами:

через Дію;

через онлайн-банкінг;

за допомогою електронного підпису.

У кабінеті відображається загальний страховий стаж, а також деталізація за роками — де саме працювала людина. Окремо можна переглянути інформацію про зарплату та порівняти її із середньою по країні.

Цей показник безпосередньо впливає на розмір майбутньої пенсії: що вищою була офіційна зарплата, то більшими будуть виплати.

Також система дозволяє приблизно оцінити розмір пенсії та вік виходу на неї.

Що робити, якщо стаж не врахований

Дані на порталі автоматично відображаються щонайменше з 2004 року. Якщо інформація за попередні періоди відсутня, її доведеться підтверджувати документально під час оформлення пенсії.

Йдеться, зокрема, про:

трудову книжку;

диплом;

інші документи, що підтверджують стаж.

Проблеми можуть виникнути, якщо записи втрачені, підприємство ліквідоване або розташоване на тимчасово окупованій території.

Чи можна «докупити» стаж

У Пенсійному фонді передбачили можливість докупити страховий стаж — як за минулі, так і за майбутні періоди.

Для цього потрібно укласти договір і сплачувати єдиний соціальний внесок. Мінімальний платіж становить не менше мінімального страхового внеску — з 1 січня 2026 року це 1 902,34 грн на місяць.

При цьому договір укладається щонайменше на один рік.

У результаті підвищення вимог до стажу фактично змінює умови виходу на пенсію: формально пенсійний вік не зростає, однак без достатнього стажу більшість українців змушені будуть працювати довше.

Раніше ми також писали, що понад 817 тис. українців були працевлаштовані у фізичних осіб-підприємців в Україні у 2025 році — такі дані наводить Державна податкова служба. Загалом протягом року 302 тис. підприємців мали найманих працівників. Станом на зараз робочі місця створює приблизно кожен сьомий ФОП. Найбільша кількість підприємців-роботодавців зосереджена у Дніпропетровській області, тоді як найбільше найманих працівників працює у ФОП на Львівщині.

