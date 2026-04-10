close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026

10.04.2026 15:10
Микола Деркач

У першому кварталі 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили 173,4 млрд грн. Це на 17,2% або на 25,4 млрд грн більше показника аналогічного періоду минулого року. Тоді надійшло 148 млрд грн єдиного внеску

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026

Фото: tax.gov.ua

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Позитивна динаміка надходжень забезпечує фінансову стабільність системи соціального страхування та створює підґрунтя для реалізації державних соціальних програм.

Платники єдиного внеску:

  • роботодавці (підприємства, установи, організації, дипломатичні представництва і консульські установи, військові частини, інші юридичні / фізичні особи, які ведуть розрахунки із застрахованими особами);
  • самозайняті особи (ФОП, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства);
  • добровільні платники (уклали договір про добровільну участь у системи загальнообов’язкового державного соціального страхування);
  • органи, які здійснюють специфічні виплати за окремі категорії застрахованих осіб (Пенсійний фонд України та його територіальні органи, Міністерство закордонних справ України тощо).

Ключові показники єдиного внеску у 2026 році:

З 1 січня 2026 року, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2026 рік», в Україні встановлені нові показники:

  • мінімальна заробітна плата – 8 647 грн на місяць;
  • мінімальний страховий внесок – 1 902,34 грн на місяць (22 % від мінімальної зарплати);
  • максимальна база нарахування єдиного внеску – 172 940 грн (20 мінімальних зарплат);
  • максимальний страховий внесок – 38 046,80 грн на місяць (22 % від максимальної бази нарахування).

«Своєчасна сплата єдиного внеску – це запорука соціальної захищеності кожного українця», — зазначили у ДПСУ.

Раніше ми також писали, що понад 817 тис. українців були працевлаштовані у фізичних осіб-підприємців в Україні у 2025 році — такі дані наводить Державна податкова служба. Загалом протягом року 302 тис. підприємців мали найманих працівників. Станом на зараз робочі місця створює приблизно кожен сьомий ФОП. Найбільша кількість підприємців-роботодавців зосереджена у Дніпропетровській області, тоді як найбільше найманих працівників працює у ФОП на Львівщині.

credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.