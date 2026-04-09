Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

Світ більше не переходить від однієї кризи до іншої — він живе в їхньому перетині. Війни, енергетика, інфляція, вибухові технології та клімат б’ють одночасно, руйнуючи передбачуваність для бізнесу та держав. Україна вже багато років перебуває у цій реальності — і саме тут видно, як виглядає економіка в режимі постійної адаптації

Що таке полікриза і чому це більше, ніж просто «багато проблем»

Термін «полікриза» за останні кілька років став одним із ключових для опису глобальної ситуації, але його часто спрощують до банального «накопичення криз». Насправді йдеться про значно глибший процес.

За визначенням, яке використовують аналітичні центри та академічні інститути, полікриза — це стан, у якому окремі кризи не існують ізольовано, а взаємодіють, підсилюючи одна одну та створюючи системний ефект. Це означає, що проблема в одній сфері автоматично запускає ланцюгову реакцію в інших.

Наприклад:

війна → зростання цін на енергоносії;

енергетичний шок → інфляція;

інфляція → жорсткіша монетарна політика;

високі ставки → падіння інвестицій і сповільнення економіки.

У класичній моделі криз ці процеси могли розгортатися послідовно. Сьогодні вони відбуваються паралельно та накладаються один на одного.

Аналітики INSEAD у матеріалах за 2026 рік підкреслюють, що бізнес більше не має справи з окремими викликами — він змушений одночасно враховувати геополітичну нестабільність, технологічні зрушення, соціальну напругу та кліматичні ризики. Саме ця взаємопов’язаність і створює нову якість турбулентності.

Ключова відмінність полікризи від звичайної «серії криз» — у відсутності паузи на відновлення. Економічні системи не встигають стабілізуватися після одного шоку, як уже стикаються з наступним. У результаті формується середовище постійного тиску, де адаптація стає не реакцією, а базовим режимом існування.

Це змінює саму логіку управління:

ризики більше не можна розглядати окремо;

сценарії розвитку стають менш передбачуваними;

навіть стабільні галузі втрачають «захисні зони».

У такій системі ключовим фактором стає не здатність уникнути кризи, а здатність працювати всередині неї.

2026 рік: світ входить у фазу постійної нестабільності

Станом на 2026 рік полікриза вже не виглядає як теоретична конструкція — вона чітко проявляється в глобальних економічних та політичних процесах.

Міжнародні організації фіксують одразу кілька паралельних трендів. За даними UNCTAD, у першому кварталі 2026 року світова торгівля ще зберігала відносну стійкість, однак очікування на наступні місяці погіршуються через геополітичні конфлікти, зростання витрат на енергію та посилення регуляторного тиску. Це сигнал про те, що навіть базові механізми глобалізації перестають бути стабільними.

Паралельно, як зазначають у МВФ, світова економіка входить у фазу підвищеної невизначеності, де торговельна напруга та політичні ризики можуть швидко трансформуватися у фінансові шоки. Важливо, що йдеться не про один конкретний ризик, а про їхню сукупність.

Ключові фактори, які формують цю нову реальність:

Геополітична фрагментація та війни (зокрема, конфлікти на Близькому Сході). Нестабільність глобальної торгівлі (наприклад, конфлікт між США та Китаєм, зокрема, у рамках продажу чипів). Дорогі енергоносії (ціни на нафту останнім часом сильно підвищились та залишаються волатильними). Сповільнення економічного зростання (це і зниження купівельної спроможності багатьох людей, і скорочення соціальних програм, і зростання вартості життя). Кліматичні аномалії, зокрема, сильні посухи, що знищують врожаї.

Окремо варто враховувати технологічний фактор. За оцінками INSEAD, штучний інтелект одночасно виступає драйвером продуктивності та джерелом нових ризиків — від ринку праці до регуляторної невизначеності. Це ще більше ускладнює середовище для бізнесу.

Головна зміна полягає в тому, що руйнується передбачуваність. Якщо раніше компанії могли будувати стратегії на кілька років уперед, спираючись на відносно стабільні макроекономічні умови, то тепер ці умови можуть змінюватися протягом одного кварталу.

У результаті:

горизонти планування скорочуються;

значення короткострокових рішень зростає;

стратегія дедалі більше перетворюється на постійне коригування.

Світ поступово переходить від моделі «пережити кризу і повернутися до нормальності» до моделі, де сама нормальність стає нестабільною. І саме в цій точці поняття полікризи з аналітичного терміна перетворюється на практичну реальність для економіки, бізнесу та держав.

Бізнес у новій реальності: від стратегії до виживання

За оцінками World Economic Forum, ризики, які раніше розглядалися окремо — економічні, політичні, соціальні чи технологічні — дедалі частіше проявляються одночасно. Це змушує компанії переглядати саму архітектуру управління.

У практичній площині це означає перехід до нової моделі:

постійний моніторинг ризиків замість періодичного аналізу;

сценарне планування замість одного «базового» прогнозу;

гнучкість операцій замість максимальної ефективності.

Фактично бізнес рухається від оптимізації до стійкості.

Це добре видно на прикладі ланцюгів постачання. Після пандемії та енергетичних криз багато компаній почали відмовлятися від надмірної залежності від одного регіону або постачальника. Диверсифікація, яка раніше розглядалася як додаткові витрати, тепер сприймається як необхідний елемент безпеки.

Те саме стосується енергетики. В умовах нестабільних поставок і цін бізнес дедалі частіше інвестує в автономні рішення — від генерації до систем збереження енергії. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, питання енергетичної стійкості стало одним із ключових для корпоративного сектору у 2025–2026 роках.

Ще одна зміна — подорожчання капіталу. Високі процентні ставки, про які регулярно говорить МВФ, обмежують доступ до фінансування та змушують компанії обережніше підходити до інвестицій. У результаті навіть великі гравці скорочують горизонти планування і фокусуються на швидшій окупності.

У такій реальності стратегія перестає бути статичним документом. Вона перетворюється на процес постійного коригування, де ключову роль відіграють:

швидкість ухвалення рішень;

доступ до даних;

здатність команди працювати в умовах невизначеності.

Головна трансформація полягає в тому, що стабільність більше не сприймається як даність. Вона стає ресурсом, який потрібно створювати та підтримувати — і за який доводиться платити.

Україна як концентрат полікризи

Якщо глобально полікриза лише набирає обертів, то в Україні вона вже багато років є щоденною реальністю. Тут практично всі ключові елементи цієї моделі проявляються одночасно і в максимальній інтенсивності.

Економіка країни функціонує під тиском одразу кількох факторів:

повномасштабна війна;

регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру;

логістичні обмеження;

дефіцит робочої сили;

міграційні процеси;

інфляційний тиск тощо.

Ці фактори не існують окремо — вони взаємодіють і підсилюють один одного. Наприклад, атаки на енергосистему не лише створюють дефіцит електроенергії, а й впливають на виробництво, витрати бізнесу, ціни та зайнятість.

Європейський банк реконструкції та розвитку у своїх оцінках за 2026 рік прямо вказує, що ключові ризики для української економіки — це саме поєднання енергетичних обмежень, кадрового дефіциту та слабшої виробничої активності. Така комбінація і є класичним прикладом полікризи в дії.

Водночас важливо розуміти, що Україна — це не лише приклад вразливості, а й приклад адаптації. Бізнес і держава змушені працювати в умовах, де немає «стабільного періоду» для відновлення.

Це формує специфічну модель економіки:

відновлення відбувається паралельно з руйнуванням;

інвестиції здійснюються в умовах постійного ризику (пошук інвесторів стає надскладним завданням);

операційна діяльність залежить від безпекових факторів.

За даними Національного банку України, навіть у таких умовах бізнес у березні 2026 року покращив очікування щодо своєї діяльності. Це свідчить про адаптацію, але не про нормалізацію ситуації.

Ключова особливість українського кейсу — швидкість, з якою відбувається ця адаптація. Те, що для глобального бізнесу тільки стає новою реальністю, для українських компаній уже стало базовою практикою:

резервні енергетичні рішення (сьогодні складніше знайти бізнес без генератора та станції, ніж з ними);

альтернативні логістичні маршрути та постачальники;

гнучкі формати роботи (зокрема, багато людей тепер працює віддалено);

постійна переоцінка ризиків тощо.

У цьому сенсі Україна виступає не лише як країна, що переживає кризу, а як середовище, де формується досвід життя в умовах постійної нестабільності. І саме цей досвід поступово набуває глобального значення.

Парадокс України: економіка тримається всупереч усьому

На перший погляд, українська економіка у 2026 році мала б перебувати в стані глибокої рецесії. Війна, руйнування інфраструктури, міграція, дефіцит кадрів і постійні ризики для бізнесу створюють надзвичайно складні умови.

Однак фактична картина значно складніша.

За оцінками ЄБРР, Україна зберігає макрофінансову стабільність навіть за умов повномасштабної війни, хоча темпи зростання залишаються стриманими — близько 2,5% у 2026 році за базовим сценарієм. Це означає, що економіка не просто виживає, а продовжує функціонувати, нехай і з обмеженим потенціалом.

Дані Національного банку додають ще один важливий штрих. У березні 2026 року індекс очікувань ділової активності зріс до рівня, що свідчить про переважно позитивні настрої бізнесу. Причини — покращення ситуації в енергетиці, стабільний валютний ринок, міжнародна фінансова підтримка та поступове відновлення попиту.

Водночас макроекономічна стабільність має чіткі опори:

значні міжнародні резерви — близько $52 млрд станом на квітень 2026 року ;

; регулярна фінансова допомога від партнерів;

нова програма IMF обсягом понад $8 млрд;

жорстка монетарна політика.

Це створює ефект керованої стабільності — коли система тримається не за рахунок природного балансу, а завдяки постійному втручанню та підтримці.

У цьому і полягає головний парадокс. Україна демонструє відносну макростабільність у той момент, коли базові умови для економічного розвитку залишаються вкрай нестабільними.

Фактично країна не повернулася до «нормального» стану після кризи. Вона функціонує всередині неї, одночасно підтримуючи фінансову рівновагу та адаптуючись до нових шоків.

Ціна стійкості: що насправді коштує адаптація

Попри ознаки стабілізації, адаптація до полікризи має високу й постійну ціну — як для бізнесу, так і для держави.

Ця ціна не завжди очевидна в макроекономічних показниках, але чітко проявляється на рівні операційної діяльності та структури економіки.

Один із найвідчутніших факторів — енергетика. Після масованих атак на інфраструктуру бізнес змушений інвестувати в автономні джерела енергії, резервні системи та альтернативні рішення. За оцінками НБУ, ці витрати вже впливають на ціни та залишатимуться фактором інфляційного тиску.

Другий ключовий елемент — ринок праці. Через міграцію та мобілізацію формується хронічний дефіцит кадрів. Це обмежує можливості для розширення бізнесу та підвищує витрати на персонал.

Серед інших структурних проблем адаптації:

зростання витрат на логістику через зміну маршрутів;

необхідність дублювання виробничих і постачальних процесів;

підвищені витрати на безпеку та страхування;

залежність від зовнішнього фінансування.

Окремо варто виділити фінансовий аспект. Високі процентні ставки, які зберігає Національний банк, необхідні для стримування інфляції, але водночас обмежують доступ до кредитів. Це створює додатковий тиск на бізнес, особливо на малі та середні підприємства.

У результаті формується нова економічна реальність: стійкість більше не є побічним ефектом ефективності — вона стає окремою статтею витрат.

Компанії змушені платити за можливість працювати в нестабільному середовищі. Держава — за підтримку макрофінансової рівноваги. А економіка загалом — за здатність не зупинятися попри постійний тиск.

Саме ця прихована вартість адаптації і є однією з ключових характеристик полікризи — як в Україні, так і у світі.

Технології як подвійний фактор: рятують і ускладнюють

У структурі полікризи технології займають особливе місце. Вони одночасно виступають інструментом адаптації та джерелом нових ризиків — і саме ця подвійність робить їх одним із найскладніших факторів для бізнесу.

За оцінками INSEAD, у 2026 році штучний інтелект входить до переліку як найбільших можливостей, так і найбільших загроз для компаній. З одного боку, він підвищує продуктивність, оптимізує процеси та відкриває нові ринки. З іншого — створює невизначеність щодо регулювання, зайнятості та конкурентного балансу.

У глобальному контексті це проявляється через кілька тенденцій:

автоматизація витісняє частину робочих місць;

зростає нерівність між технологічно розвиненими та відсталими компаніями;

посилюється конкуренція за дані, інфраструктуру та таланти.

В Україні технологічний фактор має ще більш прикладний характер.

Цифровізація стала не просто драйвером розвитку, а інструментом виживання. За оцінками OECD, цифрові рішення допомагають бізнесу зберігати операційну діяльність навіть в умовах воєнних ризиків — від віддаленої роботи до автоматизації процесів і онлайн-каналів продажів.

Особливо це стосується малого та середнього бізнесу, який становить майже всю економіку країни. Водночас саме цей сегмент найгостріше відчуває обмеження:

нестачу фінансування для цифрових інвестицій;

дефіцит кваліфікованих кадрів;

високий рівень невизначеності.

У результаті формується парадоксальна ситуація. Технології дають змогу швидше адаптуватися до полікризи, але водночас підвищують вимоги до бізнесу та загострюють конкуренцію.

Для України це означає, що технологічний розвиток не є опцією — це необхідність. Але ця необхідність супроводжується додатковими витратами та ризиками, які бізнес змушений брати на себе.

Чому досвід України стає важливим для світу

У глобальному контексті Україна дедалі частіше сприймається не лише як країна, що переживає кризу, а як джерело практичного досвіду адаптації до неї.

Це пов’язано з тим, що більшість елементів полікризи, які для інших економік тільки набирають вагу, в Україні вже діють одночасно. І бізнес, і держава змушені були навчитися працювати в цих умовах швидше, ніж у більшості країн.

Зокрема, міжнародні організації звертають увагу на український досвід у сфері енергетичної стійкості. Міжнародне енергетичне агентство використовує кейс України як приклад адаптації енергосистеми до постійних атак і нестабільності, включно з децентралізацією генерації та швидким відновленням інфраструктури.

Але важливість цього досвіду ширша. Україна фактично тестує моделі, які стають актуальними для глобальної економіки, зокрема, це поєднання державної підтримки та ринкових механізмів. Ключова відмінність у тому, що в Україні ці підходи вже інтегровані в повсякденну практику, тоді як у більшості країн вони тільки формуються як відповідь на нові виклики.

У цьому контексті український досвід набуває стратегічного значення. Він показує, як виглядає економіка, яка не чекає завершення кризи, а вчиться функціонувати всередині неї.

Допоміжні матеріали: knowledge.insead.edu; finclusion.bank.gov.ua; ebrd.com; imf.org; cambridge.org; weforum.org; documents.worldbank.org; iea.org; unctad.org.