НБУ схвалив новий план євроінтеграції

Національний банк України схвалив новий внутрішній План виконання заходів у сфері європейської інтеграції. Документ об’єднує всі ключові завдання регулятора, необхідні для імплементації права ЄС у фінансовому секторі

Йдеться про приведення українського законодавства у відповідність до acquis ЄС у банківській сфері, страхуванні та цифрових фінансах, зокрема у сегменті віртуальних активів і цифрової операційної стійкості. Це один із базових напрямів підготовки країни до вступу до Євросоюзу.

Україна планує завершити адаптацію законодавства до вимог ЄС до кінця 2027 року. Паралельно триває робота над фіналізацією Національної програми адаптації законодавства — ключового документа, що визначає узгодження правової та інституційної систем із європейськими нормами.

Новий План НБУ включає дорожні карти за кластером 1 «Основи процесу вступу до ЄС», рекомендації Європейської комісії, а також зобов’язання в межах переговорного процесу. Загалом документ охоплює шість кластерів і 13 переговорних розділів.

Найбільший обсяг завдань стосується змін у законодавстві. Основна частина припадає на кластер 2 «Внутрішній ринок», зокрема на розділи «Фінансові послуги» та «Вільний рух капіталу». Саме їх НБУ координує на міжвідомчому рівні.

Окремий блок роботи передбачений у межах розділу «Економічна та монетарна політика». Йдеться про посилення незалежності центрального банку та підготовку до майбутньої інтеграції в Європейську систему центральних банків.

Реалізація Плану потребує тісної взаємодії з урядом і парламентом, оскільки значна частина завдань пов’язана з ухваленням нових законів. Від швидкості цього процесу залежить виконання євроінтеграційних зобов’язань.

«Це амбітний План, який визначає внутрішню логістику та розподіл завдань, та є складовою комплексних євроінтеграційних цілей. Маємо чітко контролювати стан його виконання і моніторити ризики, щоб отримати бажаний результат. Це важливі питання для відповідності стандартам, як країни з ринковою економікою, забезпечення цінової та фінансової стабільності та нашої спроможності до майбутньої роботи в межах ЄС», — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Джерело: НБУ.