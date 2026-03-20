НБУ залишив облікову ставку на рівні 15%

20.03.2026 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) залишив облікову ставку на рівні 15% та відтермінував подальше пом’якшення монетарної політики

Фото: bank.gov.ua

Регулятор пояснює це зростанням інфляційних ризиків і погіршенням очікувань населення. Такий крок має підтримати привабливість гривневих інструментів, стабільність валютного ринку та допомогти повернути інфляцію до цілі 5% у середньостроковій перспективі. У разі посилення тиску НБУ готовий навіть підвищити ставку.

На початку року інфляція залишалася близькою до прогнозу. У лютому вона незначно прискорилася до 7,6% у річному вимірі, тоді як базова інфляція становила 7,0%. Швидше дорожчали пальне, послуги та сирі продукти, тоді як оброблені продукти зростали в ціні повільніше. Водночас інфляційні очікування домогосподарств погіршилися — зокрема через проблеми в енергетиці та подорожчання товарів щоденного споживання.

НБУ попереджає, що найближчими місяцями інфляція може перевищити попередній прогноз. Одним із ключових факторів є зростання світових цін на енергоресурси через війну на Близькому Сході, що вже впливає на ціни в Україні. Водночас покращення ситуації в енергосекторі всередині країни частково стримує тиск.

Важливу роль у стабільності економіки відіграє міжнародна допомога. З початку року Україна отримала $5,5 млрд фінансування, що дозволило покрити критичні бюджетні витрати. Міжнародні резерви залишаються високими — близько $55 млрд, що підтримує валютний ринок. На тлі глобальної нестабільності долар зміцнився щодо більшості валют, зокрема гривні, тоді як курс до євро змінювався незначно.

Головним ризиком для економіки залишається повномасштабна війна з росією. Додатково посилилися глобальні геополітичні ризики, які можуть впливати на ціни енергоресурсів і, відповідно, інфляцію. Серед інших загроз — можливі перебої з міжнародним фінансуванням, зростання бюджетних потреб і тривалість зовнішніх конфліктів.

Попри певне зниження ставок на ринку після попередніх рішень НБУ, гривневі активи залишаються привабливими: зростають депозити населення та інвестиції в ОВДП. Тому регулятор вирішив не знижувати ставку далі, щоб зберегти стабільність фінансової системи.

НБУ наголошує, що надалі діятиме гнучко: якщо інфляційні ризики збережуться — пом’якшення не буде, а у разі їх посилення можливе підвищення ставки. Рішення про збереження ставки на рівні 15% набуло чинності з 20 березня 2026 року. Наступне засідання з монетарної політики заплановане на 30 квітня.

Джерело: НБУ.

