Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за лютий 2026 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому 2026 року зменшилася на вісім установ — до 761. Кількість банків, що мають ліцензію, у лютому — 60.

У лютому за ініціативою заявника анульовано ліцензії п’ятьом установам: трьом фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам. Примусово анульовано ліцензію одній кредитній спілці. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

Із реєстрів виключено вісім небанківських фінансових установ. Зокрема, за ініціативою заявника виключено дві кредитні спілки та одного колектора. Примусово з реєстрів виключено чотири фінансові компанії та одну кредитну спілку.

Станом на 1 березня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 403 фінансові компанії (було 407), 47 страховиків non-life (кількість не змінилася), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 100 ломбардів (кількість не змінилася), 81 кредитна спілка (було 84), один лізингодавець (кількість не змінилася), 45 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 73 колекторські компанії (було 74).

Кількість банківських груп (15) та небанківських фінансових груп (40) у лютому не змінилася.

На платіжному ринку діє 14 платіжних систем (було 15), створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Цікаве по темі: Як змінилася частка непрацюючих кредитів у січні — НБУ

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ (кількість не змінилася), 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (було 12), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 69 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 32 технологічних оператори платіжних послуг (кількість не змінилася).

Упродовж лютого до Національного банку надійшло 188 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 118, страховиків — 30, кредитних спілок і колекторських компаній — 10, банків — 30.

Раніше ми писали, що кількість учасників фінансового ринку за 2,5 роки (аналітика за січень 2023 – липень 2025 рр.) стабільно знижується (-7 банків та -647 небанківських фінкомпаній за цей період). Найбільше зменшилось число фінансових компаній та лізингодавців. Серед установ, чия кількість зросла — колектори. Також один страховик отримав спеціальний статус.

Кого та на скільки НБУ оштрафував у лютому 2026 року

Нацбанк у лютому 2026 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, оштрафував один банк і чотири небанківські фінансові установи.

Нагадаємо, що протягом січня 2026 року Нацбанк не застосував заходи впливу у вигляді штрафів до банків та оштрафував лише три небанківські фінансові компанії.

Протягом грудня 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до п’яти банків та 11 небанківських фінансових компаній.

У листопаді 2025 року — до двох банків та п’яти небанківських фінансових компаній. У жовтні — до семи банків та шести небанківських фінансових компаній.

У вересні Нацбанк оштрафував три банки та 10 небанківських фінансових компаній. У серпні — один банк та дві небанківські фінансові компаній.

У липні 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до одного банку та дев’яти небанківських фінансових компаній. Також у червні регулятор оштрафував два банки та дев’ять небанківських фінкомпаній.

Читайте популярне: НБУ запровадить тарифи на послуги BankID

Штрафи, застосовані НБУ до банків у лютому 2026 року

ПуАТ «КБ «Акордбанк» – штраф у розмірі 3 000 000 грн за порушення вимог:

пункту 4 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;

частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

Штрафи, застосовані НБУ до небанківських фінансових установ у лютому 2026 року

ТОВ «Фард Стандарт» – штраф у розмірі 9 016 611 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в невиконанні обов’язку забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до неналежного виконання установою ряду обов’язків, зокрема, застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, що полягає у неналежному виконанні обов’язку здійснювати оцінку ризик-профілю установи та невиявленні критерію ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – ВК/ФТ), що притаманний діловим відносинам з клієнтом. Це є порушенням вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ.

ТОВ ФК «Вей Фор Пей» — штраф у розмірі 1 700 000 грн за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку.

ТОВ «ФК «Енерджі Кепітал» – штраф у розмірі 392 700 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками для запобігання використанню послуг та продуктів установи для ВК/ФТ.

ТОВ «ФК Магнат» – штраф у розмірі 85 000 грн за порушення вимог пунктів 6, 7, 8 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині незабезпечення виявлення, реєстрації фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, а також неповідомлення спеціально уповноваженого органу про порогову фінансову операцію, що відповідає ознаці, визначеній абзацом п’ятим частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ.

Цікаве по темі: НБУ залишив облікову ставку на рівні 15%

Хто втратив ліцензії у лютому 2026 року

Так, 12 лютого НБУ прийняв рішення про відкликання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС «Йван» із Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Того ж дня регулятор відкликав ліцензії двом небанківським фінансовим установам на підставі їхніх власних заяв:

ТОВ «Перфект Фінанс» ;

; ТОВ «ФК «Крам’є».

Відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

16 лютого Національний банк застосував до КС «Придніпров’я» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки.

26 лютого НБУ відкликав ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС «Зараз» із Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Того ж дня регулятор ухвалив рішення про відкликання ПП «Комсервіс-Безпека» ліцензії на здійснення операцій з готівкою (на підставі її власної заяви).

Також наприкінці лютого Нацбанк на підставі власної заяви відкликав ТОВ «Фінансова Компанія «Енерджі Кепітал» ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Нагадаємо, що у січні за ініціативою заявника анульовано ліцензії чотирьом установам: трьом фінансовим компаніям та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії одній фінансовій компанії та ломбарду. Також Національний банк зупинив / обмежив дію ліцензії кредитній спілці та змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одному ризиковому страховику.

У грудні за ініціативою заявника анульовано ліцензії трьом установам: фінансовій компанії, ломбарду та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ризиковому страховику. Також Національний банк відмовив у видачі ліцензій двом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії кредитній спілці.

У жовтні за ініціативою заявника Національний банк України анулював ліцензії чотирьом установам: двом фінансовим компаніям, ломбарду та ризиковому страховику. Примусово було анульовано ліцензії фінансовій компанії та ломбарду.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ та Mastercard оголосили про співпрацю у сфері кібербезпеки

НБУ оновить правила інкасації та перевезення валютних цінностей банків

Український стартап залучив €25 000 інвестицій