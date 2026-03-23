Український стартап залучив €25 000 інвестицій

У Варшаві відбувся Demo Day акселераційної програми Bridge to Scale, у межах якої свої проєкти презентували 15 стартапів, заснованих українськими підприємцями. Один із них — MaiCall — оголосив про залучення €25 000 ангельських інвестицій

Стартап MaiCall позиціонує себе як етичне рішення на базі голосового штучного інтелекту (ШІ), призначене для управління кредитними процесами та роботи зі стягненням заборгованості. Компанію заснували Вадим Бортник, який обіймає посаду CEO, та Олександр Сергунін, CTO, у 2025 році.

За інформацією команди, наразі продукт генерує близько $20 000 щомісячного регулярного доходу (MRR), демонструючи зростання на рівні 20% місяць до місяця.

У межах участі в програмі Bridge to Scale команда MaiCall уклала term sheet щодо залучення €25 000 від ангельських інвесторів. Раніше стартап уже отримав $100 000 інвестицій від фінтех-ангела, а також має підтверджений інвестиційний намір на $115 000 від Startup Wise Guys. Крім того, компанія планує закрити інвестиційний раунд обсягом $500 000 вже у квітні.

Окрім угоди з MaiCall, ще один стартап із когорти Bridge to Scale отримав LOI від корпоративних клієнтів. Інші учасники програми або запустили пілотні проєкти, або працюють над розширенням клієнтської бази. Також усі команди підготували інвестиційні матеріали, включно з data room, pitch deck та сформованими пропозиціями для потенційних інвесторів.

Bridge to Scale — це 12-тижнева акселераційна програма без передачі частки (equity-free), яку реалізують 1991 Accelerator спільно з European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Її мета — надати 15 українським стартапам ранньої стадії практичні інструменти для виходу на ринки ЄС, масштабування бізнесу та залучення перших інвестицій.

Джерело: Scroll.media.