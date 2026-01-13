close-btn
OpenAI купує медичний стартап Torch

13.01.2026 19:20
Микола Деркач

OpenAI придбала стартап у сфері медичних технологій Torch. За словами джерела, обізнаного з угодою, вартість компанії оцінили у $60 млн

Фото: freepik.com

Зазначається, що Torch працювала над створенням «уніфікованої медичної пам’яті» для штучного інтелекту. Мета — зібрати дані про здоров’я пацієнта, які зазвичай розпорошені та зберігаються у різних постачальників і форматах, в одному місці.

У межах угоди співробітники Torch приєднаються до OpenAI, повідомили компанії.

«Я не можу уявити кращого наступного розділу, ніж тепер отримати можливість передати нашу технологію та ідеї в руки сотень мільйонів людей, які вже використовують ChatGPT для запитань про здоров’я щотижня», — написав CEO Torch Ілля Абизов у дописі в X.

Раніше Абизов співзаснував інший стартап у сфері охорони здоров’я під назвою Forward — це був бізнес первинної медичної допомоги напряму для споживачів, який проводив візити пацієнтів через технологічні CarePods. У 2024 році Forward раптово припинила роботу.

Читайте також: OpenAI додає нові правила безпеки для підлітків у ChatGPT

Придбання Torch відбулося лише за кілька днів після того, як OpenAI представила ChatGPT Health — новий формат, який дає змогу користувачам підключати свої медичні записи та wellness-застосунки до AI-чатбота.

Компанія також оголосила про кілька продуктів корпоративного рівня для організацій у сфері охорони здоров’я. Серед перших партнерів — великі медичні системи, зокрема HCA Healthcare.

У грудні OpenAI найняла Альберта Лі з Google, який очолив напрям корпоративного розвитку. Це сигналізує, що компанія і надалі шукатиме цілі для M&A, які можуть допомогти їй отримати перевагу над конкурентами на кшталт Google та Anthropic.

У 2025 році компанія здійснила кілька придбань, зокрема у травні купила AI-девайс-стартап io, заснований Джоні Айвом, більш ніж за $6 млрд.

За матеріалами cnbc.com.

