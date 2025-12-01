close-btn
OpenAI може додати рекламу в ChatGPT

01.12.2025 12:10
Ольга Деркач

Безплатний доступ до ChatGPT, яким він є зараз, може невдовзі змінитися: компанія OpenAI, схоже, наближається до запуску реклами

Фото: unsplash.com

Як повідомив Тібір Блахо в соцмережі X, у бета-версії Android-додатка ChatGPT виявили рядки коду з численними згадками реклами. За його словами, у бета-збірці 1.2025.329 є посилання на «ads feature», «search ad» та «bazaar content». Хоча ця версія ще не доступна публічно, вона може свідчити про готовність OpenAI відкрити шлюзи для рекламного контенту.

Це відкриття з’явилося після повідомлення видання The Information на початку місяця, у якому йшлося, що OpenAI розглядає можливість інтегрувати рекламу в ChatGPT на основі пам’яті або історії спілкування користувачів. Раніше генеральний директор OpenAI Сем Альтман обговорював, як реклама може з’явитися в ChatGPT, але не давав чіткої позиції.

Цікаве по темі: OpenAI додала нову функцію у ChatGPT

Під час виступу у Гарвардській бізнес-школі торік Альтман сказав, що поєднання реклами та штучного інтелекту (ШІ) є «унікально тривожним для мене» і що це «наш останній варіант як бізнес-моделі», але він «не повністю проти цього».

Через кілька місяців Альтман повторив у першому епізоді подкасту OpenAI, що компанія не відкидає рекламної інтеграції, але ще не визначилася з конкретним підходом. Хоча нові рядки коду не показують, де саме може з’явитися реклама, OpenAI, ймовірно, розглядає її впровадження для безплатного тарифу, який уже має обмеження на кількість повідомлень, пам’ять та загальні можливості моделі.

Нагадаємо, що нещодавно компанія OpenAI почала тестувати новий формат у кількох країнах. Він дає змогу людям легко співпрацювати одне з одним — та з ChatGPT — в межах одного діалогу. У групових чатах можна зібрати друзів, рідних чи колег у спільному просторі, щоб планувати, ухвалювати рішення або працювати над ідеями разом.

OpenAI запустила GPT 5.1 — нову версію чат-боту

OpenAI уклала угоду з Amazon на $38 млрд

OpenAI обмежила ChatGPT: кінець медичним і юридичним порадам

Джерело: Engadget.

