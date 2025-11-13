OpenAI запустила GPT 5.1 — нову версію чат-боту

OpenAI оголосила про запуск GPT 5.1 — це оновлення флагманської моделі, презентованої ще у серпні. У компанії називають його «апґрейдом» GPT 5, який робить ChatGPT розумнішим і приємнішим у спілкуванні

Нові моделі включають GPT 5.1 Instant та GPT 5.1 Thinking. За даними OpenAI, Instant є «теплішим, розумнішим і кращим у виконанні інструкцій», ніж його попередник, тоді як Thinking «тепер легше зрозуміти, він швидший у простих завданнях, та більш наполегливий у складних».

У більшості випадків запит автоматично скеровуватиметься до тієї моделі, яка найкраще може відповісти. Розгортання двох нових моделей для користувачів ChatGPT стартувало цього тижня, а старі моделі GPT 5 залишатимуться доступними ще три місяці.

У межах оновлення OpenAI також оголосила про розширення набору пресетів «персональності», які визначають тон спілкування моделей. Повний перелік тепер включає Default, Professional, Friendly, Candid, Quirky, Efficient, Nerdy та Cynical. Компанія також повідомила, що почне тестувати «нові способи тонкого налаштування стилю ChatGPT безпосередньо у параметрах», доступ до яких деякі користувачі отримають уже цього тижня.

«Коли ChatGPT користуються понад 800 мільйонів людей, ми давно вийшли за межі підходу “один стиль для всіх”», — написала Фіджі Сімо, генеральна директорка напряму Applications, у дописі в Substack.

Оголошення GPT 5.1 відбулося лише через кілька тижнів після запуску OpenAI власного браузера з підтримкою ШІ — ChatGPT Atlas. У ньому є «режим агента», який наразі доступний лише для користувачів ChatGPT Plus та Pro і працює подібно до інструмента Operator, виконуючи дії в браузері від імені користувача.

Нагадаємо, що хоча генеральний директор OpenAI Сем Альтман активно підігрівав інтерес до GPT 5 у серпні, реліз не виправдав очікувань. Багато користувачів ChatGPT залишилися розчарованими, особливо через поступовий характер покращень, і висловлювали невдоволення тим, що модель зробили стандартною. Тиск був настільки великим, що OpenAI вирішила повернути GPT 4o як опцію вже наступного дня після запуску GPT 5.

Стратегічний партнер OpenAI — Microsoft — також дедалі активніше звертає увагу на конкуруючі моделі Anthropic після того, як GPT 5 не зміг задати достатньо високої планки. Моделі Anthropic тепер допомагають працювати Copilot Researcher, GitHub Copilot, Copilot Studio та новому Office Agent, який здатен створювати документи Word і презентації PowerPoint безпосередньо з інтерфейсу Copilot.

